宏福苑大火｜合安：宏志阁必要修复工程费用料逾3000万 需时至少9个月

宏福苑委任管理人合安管理有限公司今日（29日）公布，经初步评估，宏志阁必要修复工程费用将至少超过港币3000万元，预计需时至少9个月才能完成。公司将于5月上旬举行居民简介会，详细解说各项工程的具体内容及安排，有关简介会的详情将尽快公布。

外墙存渗水风险及安全隐患

合安表示，早前已委聘专业人士视察宏志阁的公共设施状况。在修复外墙方面，评估发现上一轮大维修中，约有三分之二的面积尚未完成防水及铺设纸皮石工程。随着雨季来临，这部分外墙存在严重的渗水风险及安全隐患，需要另行搭设棚架或使用吊船处理。至于另外约三分之一已完成的工程，是否需要重做，则有待进一步评估。

至于提供有关通道的设施。合安指，鉴于宏福苑整体环境较以往有明显变化，为符合消防规例并确保居民安全出入，需修建紧急车辆通道及有盖行人通道。相关工程可能涉及私人土地业权，或需额外时间处理。

另外，就修复关键设施，宏志阁各项基础设施亦需进行修复，包括消防及相关供水系统、将防火逃生通道的木窗更换为符合安全标准的窗户、维修公共天线系统以恢复电视接收、清洗食水及咸水缸，以及检查公用喉管以确保安全等。

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