中学实验室男技术员触碰女学生腰部被控12罪 今被裁定11项普通袭击罪成保释候判

49岁中学实验室男技术员2022年至2024年间，涉嫌多次在校内、科学馆、私家车内等袭击4名女学生，触碰女学生腰部，早前否认普通袭击及非礼等12项控罪。经审讯后，裁判官梁雅忻今日( 29日 )下午于粉岭裁判法院裁定被告其中9项普通袭击罪成，1项普通袭击罪脱，另外裁定2项猥亵侵犯罪脱，交替2项普通袭击罪成，合共11项普通袭击罪成。梁官押后案件至6月17日判刑，以待索取事主创伤报告，期间被告续准保释候判。

被告巫嘉明否认10项普通袭击罪及2项猥亵侵犯罪，其中7项普通袭击罪案发于2023年9月至2024年9月7日期间，分别于某中学及香港科学馆发生，事主为W；2项普通袭击罪涉于2024年6月22日分别在红磡某餐厅及香港科学馆发生，事主为X；1项猥亵侵犯罪涉于2024年6月22日在私家车上发生，事主为Y；1项猥亵侵犯及1项普通袭击罪则分别于2022年及2023年在某中学发生，事主为Z。

案件编号：FLCC 585/2025

本报记者