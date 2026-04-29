认非法收受逾4万元赌注 25岁男还押3周后被判囚6周缓刑2年

警方4年前进行反赌博行动，揭发25岁男子透过收受赌注获利，涉款约4.2万元。男子早前承认一项收受赌注罪，辩方求情指被告现为德州扑克裁判，望法庭考虑缓刑。裁判官高伟雄遂押后3周判刑至今日待索背景报告，期间被告还押。高官今于东区裁判法院判处被告入狱6周，缓刑2年。

酒店服务式住宅内收受赌注被搜出10万现金

被告蔡富麒，报称无业，早前承认于2022年8月1日至12月10日，在香港从事收受赌注。被告早前认罪时，辩方确认，被告干犯本案时因另一宗经营赌场案，正在履行160小时社会服务令

案情指西九龙反黑组于2022年12月10日根据情报，在九龙海湾酒店的服务式住宅某单位进行反赌博行动，当时发现被告身处单位内，警方并搜出两部手提电话、一部平板电脑、一部手提电脑和一个装有10万元现金的Gucci手袋。

调查发现被告的手机曾浏览非法投注网站，而备忘录中有登入非法赌博网站的代理人帐户密码；被告的手提电脑则有收受赌注的纪录。被告在警诫下提供所有电子装置的密码，并承认管有被搜出的10万元现金，但对其他问题保持缄默。

求情称正从事德州扑克裁判无再收受赌注

警方检验被告的手机，并撷取在2022年8月1日至12月10日的1,859个 WhatsApp 讯息，当中涉及结清赌注及非法赌博活动，显示被告曾收受及结清赌注，并从中获得利益。

被告的银行帐户纪录显示，他在同年8月至10月曾收受42,107元投注。控方的赌博专家检视过证据后，认为被告透过收受赌注获利。

辩方早前求情指，被告自上一次案底后已有正面改变，现在从事德州扑克裁判，无再收受赌注。辩方力陈被告因愚蠢而犯案，冀法庭考虑到涉款不多、犯案时间不长而考虑缓刑。

高官当时指控罪严重，须判具阻吓性刑罚，以防止巿民经非法途径赌博，打击不法分子利用外围赌注从事犯罪活动。

案件编号：ESCC552/2026

法庭记者：雷璟怡