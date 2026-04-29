打鼓岭谋杀案│中年汉生日外出赴约 遭胶纸封口鼻刀刺胸口亡 两坪洋村村民否认谋杀罪

51岁男子4年前在生晨日离家赴约，拟与他有金钱纠纷的坪洋村原居民，讨论村内丁屋投资机会，谁知寿星一去不返，原居民涉聘请另一村民合力以胶纸封住寿星口鼻令他窒息致死后，在大王爷庙外草地掘坑埋尸并浇灌水泥封顶。两人否认1项谋杀罪，被指身为主脑的原居民另否认勒索等3罪。案件今于高等法院开审，控方开案陈词指，本案乃蓄意预谋、贪婪驱使的谋杀及勒索案，两人预先准备刀具、胶布、铁锹、锄头及水泥，无非是为了制伏并杀害死者，死者被埋尸后两人更恐吓死者妻子交出港币360万元，「否则斩双手落黎」，又叮嘱她「记住唔好报警」。

两被告分别只愿认误杀及阻止尸体合法埋葬

68岁退休男被告陈华兴及33岁无业男被告陈耀龙否认1项谋杀罪，他们被控于2022年9月5日，在新界打鼓岭坪原路及无名路交界一间庙内谋杀男子张毅强。控方向陪审团透露次被告陈耀龙在开审前已承认1项阻止合法埋葬尸体罪及1项勒索罪。次被告陈耀龙亦愿意承认误杀罪，但控方并不接纳，继续控以谋杀罪。

首被告陈华兴另否认3罪，包括1项阻止合法埋葬尸体罪、1项勒索罪、1项作出多于一项倾向并意图妨碍司法公正的作为罪。陈华兴被控于同日连同陈耀龙阻止合法埋葬张毅强的尸体；于2022年9月5日至9日期间连同陈耀龙，为使自己获益而以恫吓方式，不当地要求何梦辉交出港币360万元；于2022年9月5日至12日期间连同陈耀龙，意图妨碍司法公正而企图隐瞒他对张毅强干犯谋杀罪，处置他犯案时所穿的衫裤及一卷胶纸，以及处置张毅强的一只钻石戒指、一副眼镜、一只手表及两部电话，而他知悉警方可能会调查此谋杀案。

控方指被告持刀持吓死者逼入庙内以胶纸捆绑

控方开案陈词提到，2022年9月5日是死者张毅强的51岁生日，张毅强当日离家前往会见打鼓岭坪洋村原居民、首被告陈华兴，以讨论村内丁屋投资机会。坪洋村附近有一座大王爷庙，而该庙的钥匙仅由陈华兴及村委会主席持有。失业并负债的次被告陈耀龙为打鼓岭坪洋村居民，两名被告案发时已相识多年。

张毅强当日登上陈华兴的车辆后，陈华兴驾车停泊于大王爷庙附近，张毅强疑察觉情况有异，遂欲下车离去。陈耀龙则上前制止张毅强，陈华兴亦随即持刀下车，陈耀龙抓住张并拖张往庙内。两名被告将张逼入庙内角落，陈华兴将刀交予陈耀龙后从车内取出一卷强力胶布，陈耀龙则持刀威吓张。陈华兴其后以胶布捆绑张双手，陈耀龙紧握张双手，张即使挣扎也未能脱身。

杀人埋尸再勒索死者妻360万

陈华兴再以胶布缠绕张的面部及颈部，直至张的眼鼻口完全被胶布覆盖。张全头及双手被胶布缠绕，步履蹒跚、左右摇晃，然后陈耀龙所持的刀插入张的胸口，张遂在数分钟内窒息死亡。两名被告立即著手将尸体搬至庙外山坡附近草地，铁锹及锄头掘坑，将尸体置入其中，陈耀龙从车中取出的两袋水泥倒入坑内，陈华兴倒水于水泥之上。

控方指，两人于2022年9月5日杀害并掩埋张毅强后，开始使用张的电话联络其妻子何梦辉勒索360万元，发讯息指：「你老公系我手上！一手交钱一手交人」，「360万，明天准备好，记住唔好报警，否则斩双手落黎」。张妻晚上时分因丈夫失踪极度忧心，遂与张妹前往警署报案，当时张对警方而言属失踪人士，生死未卜。

2022年9月9日，被告指示张妻携款到粉岭鹿颈一间餐厅交付赎金，惟当日被告疑察觉附近有警员，最终未有到场收款，张妻则在的士内焦急等候逾两小时。被告此后已再无联络张妻，死者下落及生死不明，警方展开调查后，2022年9月14日早上拘捕两名被告，2022年9月15日上午根据次被告陈耀龙提供之资料，在大王爷庙附近草地寻获张毅强尸体。

案件编号：HCCC243/2024

法庭记者：刘晓曦