五一黄金周｜郭俊峰拍片教路过关攻略：错峰出行、查口岸通网页睇人流、自助通关悭时间

一连5日的内地五一黄金周假期将至，入境处郭俊峰亲自上阵拍摄短片，向旅客分享出入境「小贴士」。郭俊峰在片中提醒旅客记得错峰出行，避开入境高峰时段，同时建议出发前浏览保安局口岸通网页，随时掌握各口岸实时人流情况，方便规划行程。他亦表示，入境处已做好全面部署，前线人员准备就绪，会以专业高效的服务迎接每一位访港旅客，让大家入境更顺畅、旅程更安心。

五一假期首两天是内地旅客入境高峰

短片以「五一假期去哪里玩好呢？」开头，郭俊峰开心回应「当然是来香港」。他更在片中分享五一过关攻略，长假期期间，访港游客会显著增多，为让旅客旅程更顺畅，提出多个「小贴士」。首先，入境处预计，五一假期首两天是内地旅客入境高峰，提醒旅客记得要错峰出行，尽量避开入境高峰时段。

提前于保安局口岸通网页睇口岸实时人流

郭俊峰建议旅客出发前，先浏览香港特区政府保安局口岸通网页，查看各个口岸实时人流状况，选择对的时间和口岸，过关就轻松多。此外，使用自助通道过关可以节省更多时间，现在7岁或以上合资格的小朋友，也可以使用自助通道服务。

郭俊峰表示，入境处全体同事已经准备好迎接这个长假期，处方会全力以赴，服务好每一位旅客，并预祝大家有一个愉快假期，「香港欢迎你！」