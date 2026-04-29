港铁｜金泽培：将与内地企业「拼船出海」拓业务 藉「一国两制」优势与友好国家合作

今年上任的港铁主席金泽培今午（29日）与传媒聚会，简介公司未来发展。他表示，港铁将继续扎根香港，拓展内地及海外业务，与各地伙伴合作，把多年累积的专业经验推广至不同城市，亦探索与内地企业合作「拼船出海」，提供可持续的「铁路与社区」发展方案，延续港铁国际专业品牌。被问到在当前地缘政治紧张，港铁在国际上会如何定位，他认为香港受惠于「一国两制」，有些国家仍然希望由港铁承办服务，同时国企接洽的项目亦会找港铁合作。

金泽培：确保多项新铁路项目按序推进是港铁重中之重

他续称，港铁正推展新一轮大型铁路建设，现时落实的6个新铁路项目，未来连接北部都会区、屯门及大屿山新社区，包括明年落成的古洞站将是港铁第100个车站，认为北部都会区内多个关键项目对香港发展尤为重要，确保多项新铁路项目按序推进是公司的重中之重，亦是公司对接国家「十五五」规划，推动高质量发展的重要一环。

「智慧铁路」工作已建立一定基础

在创新科技应用方面，金泽培表示，港铁在推动「智慧铁路」的工作已建立一定基础，公司不同业务每个环节都以可靠、安全、以人为本的方式推进科技应用，而董事局亦全力支持团队，以大数据、创新科技赋能，把握人工智能更普及应用的机遇，把铁路、物业及周边社区，发展成一个更智慧、更无缝连接的城市出行与生活平台。

港铁近年更积极配合大型盛事及与人气IP合作等，以创新活动及顾客体验带动人流及商业活力。金泽培指在管理团队领导下，相关工作会深化推进，并订定带动人流及消费的清晰策略，进一步联动铁路与商场，形成更一体的出行及消费布局。

记者、摄影：郭咏欣