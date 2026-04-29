审计报告｜康文署泳池开支为收入9倍 平均每名泳客成本$101 按人口计只须26.2个游泳池

根据2023年的全港体质调查，游泳是香港最受欢迎的运动之一。根据新一份的审计报告，在 2024-25年度，公众游泳池的入场人数为1,260万，收入为1.429亿元，开支为 12.765亿元，开支为收入的9倍，另外，报告亦提到全港需要 26.2个标准游泳池场馆，而康文署开放予个人入场使用的标准游泳池场馆则有42个。

连续5年入场人数未达1300万目标

根据报告，公众游泳池入场人数近年亦不达标。自2018年起，康文署将管制人员报告中每年公众游泳池入场人数的目标定为13,500,000人。然而，在2020至2024年期间，实际入场人数一直不达标，2024年入场人数只有12,538,801，仍较目标相距目标达7%。

各泳池使用量悬殊 成本相差18倍

报告提到，在2024-25年度，各公众游泳池场馆在平均每天入场人数及每名泳客的康文署单位成本方面存在显著差异，公众游泳池场馆的平均每天入场人数介乎77至3,142人不等，每名泳客的康文署整体平均成本为 101元，成本最高的是屯门仁爱堂游泳池，原可容纳370人，日均入场人次只得82，平均成本达763元，成本最低的是观塘游泳池，可容纳2450人，每日有3142人入场，平均成本为42元。

标准泳池数量超标

另外，根据《香港规划标准与准则》，每 287,000人口应设有一个标准游泳池场馆，按2024年年中本港总人口7,523,000人计算，全港需要 26.2个标准游泳池场馆，而康文署开放予个人入场使用的标准游泳池场馆则有 42个。在2024年中，有7个地区的标准游泳池场馆数目超出《标准与准则》的要求至少1个。

审计署建议，制订多管齐下的策略，以提高公众游泳池场馆的入场人数，例如加大力度推广游泳，并进行公众意见调查，以更准确掌握使用者的喜好；检视游泳池场馆的设置情况，包括查明有些公众游泳池场馆的平均每天入场人数较少或每名泳客的康文署单位成本较高的原因，并采取适当措施应对相关事宜。

何敬康冀任何公众游泳池 也可孕育香港下一个「飞鱼」

选委界立法会议员何敬康回应指，是次审计署审核有关全港公众游泳池场馆的管理情况，相信某程度是以提升公众游泳池的营运为目标。他认为，不论场馆规模大小、新旧，任何一个公众游泳池都可能是孕育香港下一个「飞鱼」的地方。

何敬康希望康文署参考一些有用数据和意见，将来致力兼顾好服务社区、推广游泳运动和有效运用资源的重任。若发现个别泳池的设施有需要更新，他建议可认真检视和制订翻新计划，以追上目前的泳池标准，以适当的投入提升场馆使用率。

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