涉虚报职业及收入诱骗财务公司批出贷款 5男女被控共35罪

5男女涉嫌于2015年至2016年间，透过虚报职业及收入，如担任酒庄销售经理、市场总监、会计等，从而诱骗多间财务公司批出按揭贷款，涉款共逾5千万元。5人共被控欺诈及洗黑钱等35罪，今于东区裁判法院首度提堂。各被告暂毋须答辩，裁判官屈丽雯应申请押后案件至10月7日，以待准备转介至区域法院的文件。期间4名被告获准以1万元等条件保释，余下一名女被告须还押候讯。

被告依次为54岁男医务助理陈浩明被控4项欺诈罪及10项洗黑钱罪；36岁家庭主妇魏世美，被控3项欺诈罪及1项洗黑钱罪、38岁男建筑工人罗仲声被控3项欺诈罪及3项洗黑钱罪、48岁无业女子黄玛莉被控2项欺诈罪及3项洗黑钱罪，以及51岁男建筑工人蔡永昌，被控2项欺诈罪及4项洗黑钱罪。黄玛莉须还押候讯，其余4人获准保释。

控罪指，5名被告于2015至2016年间，连同他人分别向不同财务公司谎报就业情况、虚报月入介乎3万元至20万元不等，以及讹称已获其他财务公司批出贷款，从而诱使财务公司批出按揭贷款。

案件编号：ESCC1065/2026

法庭记者：雷璟怡