审计报告｜青年宿舍供应不达标 营运商采购暖风机每部$9400贵市价近4倍

审计署发表《审计报告》，针对政府资助兴建的「青年宿舍计划」进行审查。报告指出，政府于2012年提出首轮目标提供3,000个青年宿舍单位，但截至2025年12月，仅1,326个单位落成启用，仅占目标不足一半。在首批5间宿舍中，实际落成时间较原定预计延迟了3至11年不等。

其中，位于大埔的「宿舍A」因敲定《资助及营运协议》耗时过长，导致工程一度受阻；而位于上环的「宿舍E」，只计施工前期工序（如技术研究、改划）已耗时约8年，目前预计需延至2027年才落成。

厕纸架、枧液器架等大批设施采购而不用

报告亦披露「宿舍A」采购的78部浴室暖风机，连安装费平均每部高达9,400元，对比同型号产品在相关时期的零售价连安装仅约1,900至2,300元，溢价高达3倍以上。另外，大量采购最终未能投入实用，例如每个单价3,390元的厕纸架因更换困难已被替代；单价2,390元的枧液器架因安全风险被换走；每条1,890元的扶手杆亦因安装位置具危险性，部分仅能留作后备。

审计署质疑其采购程序的竞争性，指出负责营运「宿舍A」的「非政府机构A」在进行局限性招标时，未有记录拣选特定供应商的原因，且获邀标书数目有限。

非政府机构A解释，主因是安装工人须具备特别资历、保险费用、须于21天内供应等，同时2019年的「黑暴动乱」添变数。

申请至面谈耗时5个月 部分宿舍空置期长达10个月

营运管理方面，审计报告发现，从宿舍申请人递交申请到获安排面谈，平均需时5个月，由面谈至签约再需2个月，延误导致部分宿舍房间在有大量人轮候的情况下，仍空置长达10个月。审计署更发现有6名租户的合计租期已超过5年的上限规定，但管理系统未能适时预警 。

在资格核实上，有租户未按规定向房委会或房协提交放弃公屋相关权利的承诺书，民青局亦未有清晰指明在资产评核时是否需计及申请人的海外物业。

多份年度报告及经审计财务报表严重延误 最长延迟达3.1年

财务监督方面，政府在与7间非政府机构签订正式协议前，已先行发放合共约1.345亿元款项。部分机构未按规定将资助款项存入有息户口，甚至在相关户口中出现与宿舍无关的交易记录。此外，多份年度报告及经审计财务报表出现严重延误，最长延迟达3.1年。

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审计署建议民政及青年事务局应加强监察工程进度、改善采购管控、提高租住率，并确保租户符合资格准则。民政及青年事务局局长表示同意审计署的所有建议。