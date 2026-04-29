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23岁女遭私隐署拘捕 涉因私怨网上披露旧同学个资及医疗报告内容等

社会
更新时间：15:54 2026-04-29 HKT
发布时间：15:54 2026-04-29 HKT

个人资料私隐专员公署今日（29日）在九龙区拘捕一名23岁中国籍女子，她涉嫌因私人恩怨，在网上披露旧同学的个人资料，包括姓名、相片、工作地点，甚至部分身份证及医疗报告内容。公署提醒市民，「起底」属严重罪行，最高可判监五年。

女子因事结怨报复  网上发布旧同学私隐

私隐专员公署调查指，该名女子与受害人曾为中学同学，两人毕业后保持联络，其后因事结怨。

至2026年3月，有人先后3次在两个社交媒体平台发布帖文，并附上对受害人的负面评论。帖文披露了受害人的多项个人资料，包括社交媒体平台帐户名称、相片、现职公司部分名称及地址、以往职业及工作地点、略去部分内容的香港身份证照片、一份2023年的医疗报告。香港身份证照片可以看到事主的中英文姓名、出生日期、性别及照片，而从该报告则可看到事主的英文姓名及报告内容。

被捕人士目前已获准保释，私隐专员公署将继续调查案件。

公署提醒市民，不应因私人纠纷而将他人「起底」，此举无助解决问题，更往往使冲突升级。身份证及医疗报告等均属敏感个人资料，未经当事人同意下随意或故意披露，可构成「起底」罪行。违例者一经定罪，最高可被处罚款港币100万元及监禁5年。

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