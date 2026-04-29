审计报告｜公司注册处多项服务承诺未达标 资讯系统失灵监管滞后

公司注册处2024至25年度的固定资产平均净值回报率高达13.8%，高于5.8%目标。但审计署审计报告指出，该处未能达到多项服务承诺，资讯系统更出现重大技术故障。公司注册处2023年12月推出全面翻新的「综合资讯系统」，惟新系统的「光学字符识别」功能准确度极低，严重影响周年申报表及股东资料的处理，导致工作大量积压。该处最终被迫于2024年1月停用功能，并额外耗资79.8万元聘请外部服务供应商，处理积压文件。

有效牌照过期仍能用查册服务

报告又出该处预期电子提交服务的使用率可达70%，但2024至25年度的实际使用率仅为26%。而公司注册处的人工智能聊天机械人满意度仅为42%，远低于80%的目标，用户普遍投诉其理解能力差、回复不清晰。

而在新查册安排下，特定人士可申请查看「受保护资料」。但审计署发现，截至2025年8月，有102个已不持有有效牌照的用户帐户，仍能使用该查册服务。同时，该处处理不提供受保护资料的申请进度极慢，平均需时133天，最长甚至耗时一年。

部分已届满的放债人牌照在系统中仍显示为「有效」

放债人监管方面，电子查册系统与网站公布的名单存在严重资讯不一致，部分已届满的牌照在系统中仍显示为「有效」。

批评表现不够积极监控现「空窗期」

监察方面，公司注册处的表现亦被批评为不够积极，每年有约9%至11%公司（约10万至13万间）未按时提交周年申报表，针对失责公司发出的「可不予起诉通知书」数量仅为预计的45%至56%；且即使发出通知，仍有约半数公司未予理会。该处对信托或公司服务持牌人的监控亦出现「空窗期」，发出一封警告信的平均时间长达854天，最长一宗更延误了近4年（1,389天）。

数据安全存有风险，处方敏感的「警示名单」仅以一般试算表备存，且共用密码、缺乏审计追踪功能，极易遭受未经授权的修改。

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审计署建议该处改善人力资源规划、加强对失责公司的跟进行动、尽快纠正「光学字符识别」系统缺陷，以及优化聊天机械人的服务范围。公司注册处处长对审计署的各项建议表示同意，承诺将采取措施提升营运效率，并确保法规执行与资讯系统的安全性和准确性。

记者：曾伟龙

