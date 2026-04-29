立法会选举期间涉嫌留言转载吁人投白票或不投票 保安员认罪判监2个月 另一人下月再讯

2名男保安于去年立法会换届选举期间，分别涉嫌在社交媒体留言及转载帖文，煽惑他人投白票或不投票，遭廉政公署落案起诉。2名男保安分2案被控，今早在西九龙裁判法院首次提堂，其中63岁男保安承认1项煽惑他人不投票罪，求情指自己「唔系点识用Facebook」，单纯觉得帖文中黑武士造型「好趣怪」便分享帖文。裁判官陈慧敏认为案情非常严重，判被告入狱2个月。38岁男保安则获准保释，押后至下月27日再讯。

官指被告留言错别字别有用心

陈官阅览被告帖文后，认为其留言错别字别有用心，由被告蓄意撰写，不接纳被告说法。被告先后解释指留言旨在回应潘焯鸿，此前观看过潘焯鸿影片，当中指区议员本来无影无踪，直到宏福苑火灾后选举期间才涌现。被告坦言「闹人系唔啱」，惟既不知道Facebook 分享帖文能被公众浏览，又不知道近年增订涉案罪行，被捕后获廉署人员告知才恍然大悟，明言「根本都唔关我事」。

陈官判刑指良好选举选出贤能推进香港发展，任何人都不得干预选举进行，被告于选举期间煽惑他人不投票，在facebook 煽惑属加刑因素，考虑到facebook帖文能广泛传播，被告帐户名称不使用全名，明显意欲掩饰身份——被告插嘴解释帐户由女儿设立——陈官续指风险之高不能忽视，影响到选举制度，必须判刑阻吓，以3个月监禁为量刑起点，认罪减刑至2个月。

求情称因觉黑武士「好趣怪」才分享帖文无深究文字

案情指，2025年立法会选举提名期于去年10月24日展开，由当日起直至同年12月7日投票日为该选举的「选举期间」。Facebook专页「姜嘉伟」10月15日发布帖文，煽惑他人不投票杯葛选举，63岁保安员黄华光5日后上午用名为「Wong Li」的个人帐户赞好并分享帖文，又在原本帖文发表相关留言。被告分享帖文持续公开展示直至12月4日，被告同日被捕，警诫下承认犯案。

被告亲自行事，交代退休前任职电器维修，求情指自己「唔系点识用Facebook，又冇电视，净系睇YouTube」，当日单纯看到涉案帖文，觉得相中姜嘉伟扮演黑武士「好趣怪」，于是分享帖文，没有细看文字，「唔知转载出去好多人睇到，以为系WhatsApp 噉样」。

官指被告留言反应与求情属两回事

陈官读出被告留言：「自从疣痔吸㷫之后，已经完全忘记咗有投票呢件事！只系睇到一帮唔知边X度爆出来嘅太监奴才系度疯狂兢吮，好X呕心！」陈官认为被告留言反应与求情是两回事，案情非常严重，政府举办立法会换届选举花费大量金钱及人力物力，被告却煽惑他人不投票。

63岁保安员黄华光承认1项在选举期间内藉公开活动作出煽惑另一人不投票的非法行为罪，承认于2025年10月24日至12月4日期间（首尾两日包括在内），在香港境内或在其他地方，在选举（即2025年立法会换届选举）中藉公开活动作出非法行为，即在Facebook 上展示一则日期为2025年10月15日的贴文，而该贴文煽惑另一人在该选举中不投票。

38岁保安员林国伟则被控1项在选举期间内藉公开活动作出煽惑另一人投无效票的非法行为罪，被控于或约于2025年10月28日，在香港境内或在其他地方，在选举（即2025年立法会换届选举）中藉公开活动作出非法行为，即在Facebook 上就一则日期为2025年10月28日的贴文发表留言，煽惑在该选举中投票的另一人以下述方式处置发给该另一人的选票：任何致使该选票在该选举中根据任何选举法被视为无效的方式。被告暂准毋须答辩，案件押后至下月27日再讯，以待辩方索取法律意见，被告获准以1000元现金保释，期间不准离港。

案件编号：WKCC1975,1976/2026

法庭记者：陈子豪