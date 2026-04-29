林逸华律师行卷「碰瓷党」指控 律师会：有理由怀疑涉不诚实行为 委任律师事务所介入

警方早前就「撞车碰瓷党」骗案进行调查，林逸华律师行涉嫌涉及「碰瓷党」事件，并在调查中发现初步证据显示可能存在不诚实行为及／或违反《律师帐目规则》，已依法介入该律师行的业务，以保障公众及客户利益。香港律师会已委任罗拔臣律师事务所为介入中介人，介入行动已于4月29日展开，并会继续相关专业操守及纪律调查。

香港律师会回复《星岛》查询时表示，作为法定及独立的自我监管团体，高度关注林逸华律师行被怀疑涉及「碰瓷党」事件。根据《法律执业者条例》（第159章）第 8AA 条，律师会理事会行使其权力而对该律师行进行调查，并要求该律师行出示合理怀疑与有关事件相关的档案及文件，以供查阅。

有理由怀疑律师行的律师及／或雇员涉及不诚实行为

律师会表示，经审阅从该律师行检取的相当数量档案及文件后，理事会于4月28日会议上信纳，有初步证据显示，有理由怀疑该律师行的律师及／或雇员涉及不诚实行为，及／或该律师行未有遵从《律师帐目规则》（第159F章）。理事会遂决议根据条例第26A(1)(a)(i) 、 26A(1)(a)(ii) 及 26A(1)(c)条，行使条例附表 2 所赋予的权力，介入该律师行的业务，以保障公众及该律师行的客户的利益。

律师会表示，如有必要会将个案转呈律师纪律审裁团的审裁组召集人以进行纪律法律程序。根据条例第13A(1)条，律师会可发表由独立的律师纪律审裁组所作出的裁断及命令的撮要。如在调查过程中发现涉嫌任何刑事罪行，律师会亦会将有关事宜转介香港警务处作进一步调查。

律师会将一如既往，秉持最高的专业标准，严谨履行作为把关者及专业规管机构的法定职责，以保障公众利益。

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