六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助

六旬厨师在内地「包二奶」，与二房育有两子一女，女儿11岁时遭他强行舌吻，他解释亲吻女儿不足为奇，其后7年间多次强奸及非礼女儿，当中包括趁女儿18岁到港时碰上疫情需居家隔离，他两度到访并强奸女儿，更把「震蛋」放入女儿下体，拍摄女儿下体「留念」，最终因女儿试图自杀而揭发案件。厨师去年承认6项强奸罪及3项非礼罪，高等法院法官杜丽冰判刑时指，本案令人心碎及痛心疾首，痛斥被告利用「攻心计」以满足一己私欲，滥用父爱，重视性满足多于女儿尊严及安全，把家庭沦为「恐惧失乐园」，最终就9罪判囚18年。

女儿11岁起屡遭亲父强奸非礼包括以震蛋放入阴道

61岁男被告T.M.L.承认6项强奸罪及3项非礼罪。案情指他在广东海丰县与「二奶」育有三名子女，2003年出生的女儿X自小与被告接触有限，被告于2015年起多次对年仅11岁的X作出性侵犯，包括强行舌吻、强行脱衣、触摸乳房、亲吻及挤压乳头、舌舔及指插阴道。X感到痛苦并尝试拒绝，但被告仍持续侵犯，被告甚至向X解释指父亲亲吻女儿十分平常，并透过门缝给X「零用钱」要求她保持沉默。X其后在被告每次到访时均会锁门，避免再遭被告性侵。

X在2021年9月来港找工作，与胞兄同住在红磡㓥房。因X在新冠疫情期间到港，需在家隔离14日，被告多次趁她熟睡或独处时与X强行无套性交，并在X体外射精。X曾在被性侵时大声呼救、试图踢开被并说不，但被告用手掩住X嘴，又强行将X压在床上，令X感到剧痛且惊恐。

向母投诉被阻报警 X身心受创下自杀揭发事件

被告曾把「震蛋」放入X的阴道，令X感到疼痛和不适，试图踢开被告。被告则再次强行与X进行无套性交，体外射精后拍摄X的私处，向X展示该些相片。其后在2022年3月，被告再度强奸X，之后父女未再见面，但X一直心存恐惧，担心被告会再次性侵她。2022年4月19日，X通过微信向母亲披露被告在内地及香港强奸她的一连串受辱经历，母亲劝她搜证报警，同时亦指责被告，但被告承诺不会再犯，以「家丑不外传」为由，阻止X不要报警。

X长期受父亲性侵而身心受创，惟因抵港不久而没有向任何人披露这些性侵事件，X最终在2023年10月18日企图自杀，被告前往医院探访X时被捕，被告向警方承认他在案发期间多次与X性交。

高等法院法官杜丽冰判刑时指，事件令人心碎及痛心疾首，X自11岁起遭被告持续性侵，X向母亲求助时却毫无帮助，令X在绝望下尝试牺牲自己生命，才得以揭发本案。法官引述临床心理学家报告指，X因被亲父性侵长期身心受创，出现创伤后遗症，自尊低、自我价值感低、自信心受损、专注力不足、情绪浮动、无法专注学业，并出现𠝹手及自杀未遂等自我伤害行为。

官斥被告为满足私欲摧毁女儿尊严 X母为获供未伸援手

法官揭示，被告利用机会多次侵犯女儿，包括强行性交、使用震动器及拍摄私处照片，令X身心受创，长期陷入恐惧，甚至在2023年企图自杀。法官指年幼儿童理应获得父母保护，但被告却故意让X误解其行为是在表达父爱，实质是利用「攻心计」以满足一己私欲，完全无视X的福祉。

法官批评被告滥用父爱，为满足私欲而摧毁女儿尊严，以一己之力把家庭沦为「恐惧失乐园」，令X为自我保护而不愿离开房间，沉迷电子世界，认为不受任何人接触时才感到安全而拒绝社交。X来港修读室内设计课程，原希望逃离父亲魔爪，与哥哥同住以为可有安全保障，但父亲却仍然持续性侵，令X将心理伤害转成有形的身体伤害，最终令X在绝望下尝试自杀。

法官痛斥X母亲只想到生活稳定及被告供养，而没有及时向女儿伸出援手，可谓给予X二次伤害，母亲把金钱稳定比女儿更为重要，理应为自己行为感到羞耻。X受辱7年独自沉没于伤痛，没有考虑死亡后果便试图自寻死路，现时X的内心世界已受到深度创伤。法官再提被告自私地滥用父权，对X造成心理及精神创伤，现需寻求专业治疗。

官指案件严重需重判反映公众对性侵犯厌恶

法官强调案件严重违反社会对儿童的保障与信任，需重判来反映被告的道德罪责及公众对性侵犯的厌恶。即使没有任何事情可补偿X所忍受过的痛苦，但被告认罪免却X出庭作证回忆恶梦，法官考虑被告认罪、无套性交及拍摄X私处照片等案情后，最终就9罪判监18年。

法官在庭上叹道，小童出生后生活别无选择，只能生活在父母的树荫下，惟父母的爱与保护并非必然，本案的父亲则极度严重违反诚信，性侵亲生女儿令她身心受创。法官解释本案重判是考虑到X已承受极大痛楚，在未来仍需继续背负沉重的心理创伤，法官形容被告的行为堕落又可耻，强调不会另作减刑。

法官另主动透过主控向X表示，法庭已听到她的伸冤，并明白其亲父对其生命已留下不可磨灭的可怕烙印，令她一度尝试自杀解决事件。法官赞扬她勇敢揭露真相，并寄语她在专业协助下重建人生，成为其他类似受害者的「希望灯塔」。

案件编号：HCCC403/2024、HCCC404/2024

法庭记者：刘晓曦