审计报告｜逾400迷你仓未遵消防处或屋宇署命令 部分未被检控 审计处促加强规管

审计署发表最新一份审计报告，发现截至去年6月，仍有129间迷你仓未遵从消防处的火警危险通知书，当中34间未被检控；同时，屋宇署亦有275宗法定命令未获遵从，其中72%法定命令时限已满，却仍未转介法律事务组采取检控行动。

消防处逾两成个案未检控

审计报告指出，截至2025年6月30日，有129间迷你仓未遵从消防处发出的「消除火警危险通知书」或「火警危险令」，但处方并未对其中34间（约26%）的营运者展开任何检控。

审计署抽查当中19间未被检控的迷你仓，发现其中9间由同一公司营运。消防处因未能成功送达通知书，加上巡查时处所被上锁，而未有采取检控行动。报告亦提及，亦有1间目标迷你仓在2020年发现有火警危险，消防处在2年后才跟进巡查，涉事迷你仓已遵从消除火警危险通知书，但至去年6月仍未提交消防证书。

屋宇署72%命令逾期未处理

在屋宇署规管方面，署方曾向275个迷你仓处所拥有人发出法定命令，但均未获遵从。其中，高达72%的命令已过遵从时限，却仍未转介至法律事务组采取检控。审计署发现，署方在2023年1月至2025年6月期间，仅巡查了已发出警告信的164个目标迷你仓中的42个。

82幢尚未进行消防安全巡查

审计署建议，消防处应对长期未获遵从个案加强跟进，如申请手令进入处所；并建议屋宇署加强巡查，以便适时就逾期个案提出检控。

报告指出，《消防安全（工业建筑物）条例》于2020年6月生效，旨在提升1987年前兴建之工业建筑物的消防安全，在437幢第一阶段目标建筑物中，有345幢并未安装自动花洒系统，属于高风险类别，但截至2025年6月，当中仍有82幢（24%）尚未进行巡查。

屋宇署发警告信严重滞后

行政处理方面，消防处与屋宇署虽然协定应在巡查后4个月内发出指令，但实际上约有27%（73幢）的个案超时发出，部分甚至因查核业权资料耗时超过半年。而屋宇署在发出警告信方面亦严重滞后，约66%的警告信未能在3个月的目标期内发出，平均延迟达137天。而涉及如走廊和楼梯的工厦公用部分的消防安全指示遵从率为 0%。审计署指，虽然公用部分的工程较为复杂且需业权人达成共识，但消防处在跟进进度及提供协助方面仍有提升空间。

楼宇安全贷款计划平均需时422天完成审批

为协助业主进行改善工程，政府设有楼宇安全贷款计划，但其审批效率极低。报告指出，相关申请平均需时422天才能完成审批，远超9个月的目标期 。审计署亦发现屋宇署对受条例影响业主的宣传不足，未能有效推动业主申请贷款以进行改善工程。

审计署建议两部门于《程序训令》中明确订立验收、发出证明书及警告信的时限；加快对逾期未遵从个案的检控程序，并解决迷你仓负责人无法送达文书的问题；改善楼宇状况资讯系统（BCIS）的功能，确保能自动监察各项执法进度。

保安局、发展局、消防处及屋宇署均表示整体上同意审计署的建议，并承诺会检视行政程序及加强与业主的沟通，确保工业建筑物的消防安全能及早获得改善。

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