油价｜柴油补贴4月30日凌晨实施 5月向的士、小巴提供每公升0.5元石油气补贴 涉3800万

中东战争触发国际油价急升，特区政府推出柴油补贴、商用车隧道费减免等几招应对。财政司司陈茂波今日（29日）在立法会三读通过《2026拨款条例草案》后见记者时表示，为商用车及船只提供柴油每公升补贴3元的措施，将于4月30日凌晨零时起生效，至6月29日晚上11时59分结束，会经指定油公司或分销商出售，让合资格商用车直接受惠。

石油气补贴5月内推出 为期两月

另外，车用石油气价格会在5月起上升1元，升幅达28%，为顾及对公众服务，政府专责小组建议向的士、公共小巴、学校私家小巴，提供每公升0.5元液化石油气补贴，为期两个月，料5月内推出，涉及3800万元，将由政府内部调拨资源支付。

政府与业界签署合约并设严格监管机制

就商用柴油3元补贴，环境局局长谢展寰指，每公升3元的下调补贴属针对性及有时限的临时措施，适用于经指定油公司或分销商出售的柴油，但不包括非本地使用、转售用途、政府部门车辆、船只及机器的柴油。

为防止油公司或分销商「食价」，谢展寰强调政府已与业界签署合约并设立严格监管机制。他指分销商须先以扣除补贴的价格向油站取油，再以优惠价售予合资格用户。

另外，油公司及分销商须每星期向政府提交准确的用量、来源及价格数据，政府亦会安排独立审计进行审查。谢展寰指，一旦发现油价变动未能完全反映在售价上，或出现滥用情况，政府有权拒绝发还差价，甚至暂停发放补贴，以保障公帑用得其所。

石油气补贴料惠及逾1.6万部的士

另一方面，针对车用石油气落实为公共小巴、的士及学校私家小巴（保姆车）提供每公升0.5元的资助，运物局局长陈美宝预计，将惠及约16,900部的士、3,440部公共小巴及170部保姆车。

她指补贴将直接按市面上气站的实际加气数量计算，用户毋须另行登记或申请，会争取于5月底正式推出。政府亦会加强宣传，透过运输署向业界及前线司机作详细解说。

记者：陈俊豪