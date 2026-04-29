Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

审计报告｜渡轮船龄高达67年 中环至尖沙咀航线脱班严重 码头7间铺空置逾90天

社会
更新时间：12:32 2026-04-29 HKT
发布时间：12:32 2026-04-29 HKT

审计署发表最新一份审计报告，揭示运输署在规管及监察本港渡轮服务方面存在多项纰漏。报告显示，截至 2025 年底，营办商 A 旗下8艘专营渡轮的平均船龄高达63 年，最老的一艘已服役 67 年。由于零件停产及损耗严重，船队表现欠佳，2024 至 2025 年间共发生6 宗火警或冒火事故，涉及 3 艘船只。船只维修开支亦因此飙升，由2021 年的1,400 万元增至 2024 年的2,500 万元。

渡轮平均船龄达63年 脱班严重实际班次仅为每 10 分钟一班

服务质素方面，审计署发现营办商 A 存在显著脱班问题。虽然服务详情表规定「中环 — 尖沙咀」航线应为每 6 分钟一班，但审计署实地视察发现，实际班次仅为每 10 分钟一班，单次视察期间已有 6 个航班脱班。而运输署在过往 15 个监测调查中，发现接近一半的调查均录得航班脱班，但署方仅就其中约三分之一的个案采取书面跟进行动，监管力度被质疑不足。

码头50间舖7间空置逾90天 湾仔码头等候大堂店铺全部关闭

为维持渡轮服务的财务可行性，政府准许营办商分租码头地方以赚取非票务收入，但审计署发现码头管理不善，中环、湾仔及尖沙咀三个码头的50 间店舖中，有 7 间连续空置超过 90 天 。而审计署于 2025年底及 2026年初两度视察湾仔渡轮码头，发现地下等候大堂外的10间店舖全数关闭，且疑似被用作贮物用途。报告批评此举完全未能达到「活化海滨」的目的，亦浪费了潜在的非票务收益。

相关新闻：

审计报告︱医疗衞生研究基金批核效率「奇慢」 由成功申请到批核通知书 最长等足逾1年半

「街渡」发牌制度形同虚设  89%营办商未在规定限期前交续牌申请

除专营渡轮，持牌渡轮的服务同样令人不满。报告批评「屯门 — 东涌 — 沙螺湾 — 大澳」航线的服务可靠度最低，在43个定期监测调查中，有93%的调查发现航班延迟超过 5 分钟开出。此外，部分标书承诺的优化工程，如在红磡码头及中环八号码头设置咖啡店及 LED 灯饰等，至今仍未落实。

至于俗称「街渡」的渡轮服务，报告揭发续牌制度形同虚设。在审查的 70个牌照中，有89%的营办商未能在规定限期前提交续牌申请，部分甚至在牌照届满后199天才提交，导致有街渡在「无牌期」内运作。同时，运输署对非法街渡的巡查亦出现断层，黄石码头及赤径码头等热点连续两年未有进行巡查。

审计署已向运输署提出一系列建议，包括加强监察船队服务能力、优化码头店舖出租管理、提升服务可靠度及完善街渡续牌机制等。运输署署长表示同意审计署的所有建议，并承诺会采取跟进行动以改善服务。

记者：曾伟龙
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
奇闻趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
投资理财
7小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
4小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
20小时前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
15小时前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
20小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
21小时前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
21小时前