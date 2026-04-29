五一黄金周｜渔护署料每日千人访桥咀洲 将派无人机监察海岸情况

五一黄金周假期临近，预计将有大批市民及游客前往各生态旅游热点。为应对人潮并保护珍贵的自然环境，渔农自然护理署已制定一系列应对措施。渔护署助理署长（渔业及海洋护理）朱振华预计，在黄金周期间，桥咀洲每日将迎来约一千名访客，署方已为此作出全面部署。在陆上方面，渔护署将增派11名工作人员，于上午九时至下午六时，沿海岸线、沙滩及浮潜热点进行巡逻，配合潮汐涨退时间，主动提醒游客切勿触摸或采集海洋生物。若个别地点人数过多，工作人员将会作出人流疏导，引导游客至较少人的区域，以优化游览体验。同时，署方亦在浮潜点设立清晰标示，指引正确下水位置，避免珊瑚受到破坏。

桥咀洲重点部署 千人登岛应对有序

水上方面，署方安排了五名响导，包括两名浮潜响导及三名生态响导，提醒市民及游客避免践踏珊瑚。岸上则与世界自然基金会（WWF）合作设立教育摊位，透过互动小游戏及派发设计精美的纪念浮卡，向公众传递「可持续生态旅游」的保育讯息。为确保整体管理畅顺，渔护署亦会利用无人机从高空监察海岸的整体情况。

应对人流 以教育先行 料桥咀洲有足够承载力

面对环保团体质疑现有措施欠缺法律约束力，形同「无牙老虎」的说法，朱振华表示，桥咀洲沿岸范围目前并非法定的海岸公园或海岸保护区，因此现阶段工作重点在于宣传教育。他相信，大部分游客并非有意破坏环境，只是不熟悉海岸礼仪，经过劝喻和教育后，他们普遍愿意遵守规则。他认为，承载力的关键不仅是人数，更在于游客的行为，只要游客能遵守守则，即使每日有千人登岛，亦能在享受自然的同时不对生态造成负面影响。

积极研究设立海岸公园 冀早日立法保护

朱振华透露，政府正积极研究将桥咀洲设立为海岸公园的可行性，并已完成多项前期工作。他解释，设立海岸公园是一个严谨的科学过程，署方已完成一次详尽的珊瑚生态基线调查，掌握了该水域的珊瑚物种及分布情况。这些科学数据将有助于制定具体的保护区范围及管理措施。目前，署方正在整合科学数据、管理资源及持份者意见，进行整体评估，目标是尽快以法律形式，更有效地保护和管理桥咀洲珍贵的珊瑚区。

水口东坝同步部署 无人机广播安全提示

除了桥咀洲，渔护署亦在其他热门地点加强了管理措施。在以观赏马蹄蟹闻名的大屿山水口，署方将派驻六名工作人员，并联同本地环保团体设立教育摊位，重点介绍马蹄蟹的保育知识。至于西贡东坝地质公园一带，署方除了增加巡逻人手，亦已在破边洲观景台加装额外围栏以保障游客安全。同时，该处将会使用具备广播功能的无人机，随时向游客发出安全提示。若人流过于挤迫，署方会在东坝入口实施人流管制，避免山径出现过度拥挤的情况，确保游客安全及游览质素。

