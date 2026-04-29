宏福苑收购︱宏志阁须75%同意是「强硬门槛」？ 黄伟纶：即使有弹性亦不会太大

政府昨（28日）公布大埔宏福苑火灾中，未受大火波及的宏志阁后续收购安排。财政司副司长黄伟纶强调，若在6月30日未能达到75%的门槛，整个方案将不会向宏志阁业主开放，强调75%的门槛合适，即使有弹性也不会太大。目前已有77%的初步意向，他呼吁有意参加的业主为自身考虑，尽早签署「接受收购建议信件」，绝对没有任何强逼的成份，现届段希望以「你情我愿」方式处理收购。

宏志阁收购 政府吁考虑自身情况尽早签署 强调绝无强逼成份

对于门槛是否过高的担忧，黄伟纶今早（29日）在港台节目重申，选最75%的高度共识设定是合适的，是情理法兼备，并指这也为未来可能需要的立法工作铺路。他承认界线划定后总有「线之上和线之下」，会视个别情况，但弹性空间不大，以维持政策的严肃性。

在商台节目中，主持人追问75%是否一个强硬门槛。黄伟纶指定任何界线都会存在「刚好线上、线下」的情况，政府不会把话说死，例如只差一两户，刚好有业主因事在外未赶及在6月30日或之前回港签署文件，但实际上已清晰表态，「系咪完全唔考虑，我又唔会咁讲。但即使有弹性，个弹性都唔会太大」。

对于选择不向政府出售业权的业主，黄伟纶指，截至昨日宏志阁已有77%表示会接受收购建议，并坦言他们将继续持有单位，但会面临相当大的困难，包括单栋楼分担管理费上会较贵，由于难以改动地契及大厦公契，加上需要独自承担高昂的维修及管理费用，届时或会买卖两难。

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现阶段仍是「你情我愿」收购 下一步不排除立法收回

黄伟纶多次强调，政府不排除在下一阶段启动立法程序，收回余下约两成不接受收购的单位业权，以统一业权，简化处理，若政府拥有至少75%单位业权时，可为立法铺路。他形容这个可能性「绝对是存在的」，但现时未有定论。现阶段希望能做到「你情我愿」方式处理收购。

当被问及法理依据时，他引述《基本法》第6条及105条，指出政府在保障私有产权的同时，有权依法作出补偿并收回产权，但这需要制订全新的法例，并经过社会和立法会的讨论，整个过程可能需时一至两年。他强调方案具吸引力，绝对没有任何强逼的成份，居民最终可因应自身情况作考虑。

政府周二交代宏志阁收购方案。

余下未联络住户去向？何永贤：有3户宏志阁居民拒绝转介

房屋局局长何永贤在同一节目中补充，一旦宏志阁业主接受收购，他们将可参与「特设销售计划」，选购资助出售房屋。她表示，该计划已准备了3900个单位，数量远超合资格的业主数目。

何永贤特别提到，考虑到宏福苑原有单位的面积普遍为430呎以上，因此计划中提供的3900个单位里，有2400个是400呎以上的大单位，当中九成更达430呎，地点遍布市区及新界，包括九龙湾、粉岭百和路、锦田及大埔颂雅路等，最早可于2026年底入伙，以满足不同家庭的需求。解说专队今日起会陆续接触宏志阁及宏福苑其他座数的业主，并提供详尽的资讯包及开设专题网站，协助他们作出最适合自己的决定。

政府昨日提到已联络约99%住户了解收购意愿，被问及余下的住户状况为何，何永贤在商台节目补充，由A-G七座中，有约20户拒绝一户一社工转介，H座即宏志阁，则有3户拒绝转介。

邓家彪：有居民忧75%门槛过高倡下调至七成

立法会议员邓家彪亦在电台节目中表示，对整体方案持正面态度，认为政府正视了宏志阁居民的徬徨无助，并提供清晰的收购门槛、方式与日期，有助他们作出决定。不过邓家彪亦指出居民有两大忧虑，包括许多居民担心75%的收购门槛过高。虽然政府称已有77%的业主表达初步意愿，但居民忧虑最终或因技术问题，例如有2%至3%的业主未能成功签署或递交文件，而导致方案触礁，或令整件事陷入困局。

他补充，部分业主或因身处内地、年长已入住安老院舍，或需时处理遗产承办及业权转名等技术问题，都可能成为达到75%门槛的障碍。因此，他期望政府能考虑稍作宽松，至大约七成。

居民第二个关注点是6月30日的期限。邓家彪理解政府希望做到与其他座数一致，但他认为宏志阁的业主情况特殊。他建议政府可否在操作上提供弹性，例如允许业主在6月30日前先确认接受整体收购方案，然后给予他们多一点时间，去决定具体选择哪一个屋苑。

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