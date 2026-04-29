天文台特别天气提示：强雷雨区正向东发展 未来两三小时骤雨增多 下午雨势有时颇大

与高空扰动相关的骤雨正影响广东沿岸。本港方面，今早九龙及大屿山部分地区的雨量超过20毫米。此外，位于广东北部的冷锋正逐渐向南移动，预料会在今日稍后横过沿岸地区。天文台在凌晨1时45分一度发出黄色暴雨警告信号，维持两小时后，于3时45分取消。

天文台早上9时45分表示，位于珠江口一带的强雷雨区正逐渐向东发展，预料未来两三小时本港骤雨逐渐增多，下午雨势有时颇大。

天文台料稍后气温下降 周四最低20度

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。早上短暂时间有阳光，日间最高气温约27度。稍后雨势有时颇大。吹和缓偏南风，高地风势间中清劲。稍后转吹北风，市区气温下降至午夜最低约21度，新界再低一两度。

展望明日骤雨减少，早上市区最低气温约20度，新界再低两三度。随后一两日部分时间天色明朗，星期五早上气温仍然较低。

分区气温

九天天气预报

高空扰动会在今日为广东带来大骤雨及狂风雷暴。而一道冷锋会在今日稍后横过广东沿岸地区。受冷锋随后的东北季候风影响，未来一两日广东气温稍为下降，同时随著高空扰动远离，该区骤雨减少。而一道低压槽会在周末至下周初影响华南，该区天气渐转不稳定。