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天文台特别天气提示：强雷雨区未来两三小时影响本港 骤雨增多 下午雨势有时颇大

社会
更新时间：10:15 2026-04-29 HKT
发布时间：10:15 2026-04-29 HKT

天文台于早上11时18分再发特别天气提示，香港以南及珠江口一带持续有强雷雨区发展，预料未来两三小时本港雨势有时颇大。市民请提高警惕。

天文台早上9时45分表示，位于珠江口一带的强雷雨区正逐渐向东发展，预料未来两三小时本港骤雨逐渐增多，下午雨势有时颇大。天文台半小时后再提醒，位于香港以南的强雷雨区正逐渐发展，预料会在未来两三小时影响本港。另预料强阵风吹袭香港。

天文台料稍后气温下降 周四最低20度

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。早上短暂时间有阳光，日间最高气温约27度。稍后雨势有时颇大。吹和缓偏南风，高地风势间中清劲。稍后转吹北风，市区气温下降至午夜最低约21度，新界再低一两度。

展望明日骤雨减少，早上市区最低气温约20度，新界再低两三度。随后一两日部分时间天色明朗，星期五早上气温仍然较低。

天文台指出，高空扰动会在今日为广东带来大骤雨及狂风雷暴。而一道冷锋会在今日稍后横过广东沿岸地区。受冷锋随后的东北季候风影响，未来一两日广东气温稍为下降，同时随着高空扰动远离，该区骤雨减少。而一道低压槽会在周末至下周初影响华南，该区天气渐转不稳定。

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