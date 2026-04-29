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天文台｜深夜一度发黄雨信号 早上短暂时间有阳光 日间最高气温约27度

社会
更新时间：07:00 2026-04-29 HKT
发布时间：01:00 2026-04-29 HKT

与高空扰动相关的骤雨正影响广东沿岸。本港方面，今早九龙及大屿山部分地区的雨量超过20毫米。此外，位于广东北部的冷锋正逐渐向南移动，预料会在今日稍后横过沿岸地区。

天文台在凌晨1时45分一度发出黄色暴雨警告信号，维持两小时后，于3时45分取消。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。早上短暂时间有阳光，日间最高气温约27度。稍后雨势有时颇大。吹和缓偏南风，高地风势间中清劲。稍后转吹北风，市区气温下降至午夜最低约21度，新界再低一两度。

展望明日骤雨减少，早上市区最低气温约20度，新界再低两三度。随后一两日部分时间天色明朗，星期五早上气温仍然较低。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

高空扰动会在今日为广东带来大骤雨及狂风雷暴。而一道冷锋会在今日稍后横过广东沿岸地区。受冷锋随后的东北季候风影响，未来一两日广东气温稍为下降，同时随著高空扰动远离，该区骤雨减少。而一道低压槽会在周末至下周初影响华南，该区天气渐转不稳定。

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