李家超感谢打工仔女付出 预告立法完善数码平台工伤补偿机制

工联会「五．一」国际劳动节酒会今日（28日）举行，行政长官李家超致辞时，感谢全港「打工仔女」辛劳付出。他又指，政府将会立法，完善外卖、送货等数码平台工作者的工伤补偿机制，雇员再培训局将会升格为「技能提升局」。

工联会是广大劳工后盾

李家超指，工联会作为香港历史最悠久、会员人数最多的劳工团体，是广大劳工的后盾，多年来秉持「爱国、团结、权益、福利、参与」方针，为劳工发声，并投入社会事务，支持香港融入国家发展大局。

李家超感谢广大劳工：辛苦晒！

李家超表示，五一国际劳动节是肯定劳工的工作和对社会的贡献，希望利用这个机会，感谢香港广大劳工。他向本港每位「打工仔女」表示「辛苦晒」，指他们「日复日的付出和汗水，既撑起自己的家庭，更为香港社会和经济发展打好基础」。

李家超提到，政府持续完善劳工保障，已为最低工资引入「一年一检」新机制、取消强积金「对冲」安排，并降低「连续性合约」工时门槛。职安健方面，当局已引入无人机辅助巡查，并优化工作暑热警告系统。

李家超表示，政府将会立法完善外卖、送货等数码平台工作者的工伤补偿机制。同时，雇员再培训局将会升格为「技能提升局」，除持续服务基层外，亦为在职人士开设更高阶技能课程，推动全民持续进修。他强调，保障劳工的工作不会停止，并期待工联会继续和政府紧密合作，同心改善民生。

工联会致力构建「就业友好型社会」

工联会理事长黄国致辞时表示，今年是国家「十五五」规划开局之年，也是香港首次自行编制五年规划的关键年。他强调，工联会坚决支持特区政府行政主导，并贯彻落实「爱国者治港」原则，以促进「一国两制」实践行稳致远。

黄国重申，工联会将一如既往支持特区政府依法有效施政，并会加强调研与建言献策，主动配合特区政府做好对接国家「十五五」规划工作，同时助力香港编制好首份本地五年规划，目标是推动香港经济高质量发展，构建「就业友好型社会」，让更多劳动者共享发展成果。

记者：李健威