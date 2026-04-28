地盘工与12岁女童性交后勒索 官斥：利用年幼事主的情意及信任犯案属卑劣可耻 判监5年

22岁地盘工前年7月尾在交友软件结识12岁女童，女童认为两人是情侣关系而发生性行为，惟地盘工及后以性交影片等理由威胁女童交出共约35万元。地盘工经审讯后被裁定勒索等4罪成，暂委法官郑淑仪今于区域法院判刑时斥，被告利用年幼事主对他的情意及信任犯案，多次反复以卑劣可耻的恫吓，索取大额金钱，令年仅12岁的事主焦虑不安，终判处监禁5年。

事主与被告性交复多次遭勒索感焦虑不安

22岁被告董钊华，报称地盘工人，被裁定1项与年龄在13岁以下女童非法性交及3勒索罪。控罪指被告于2024年7月30日，在观塘区秀茂坪安达邨某单位与当时12岁女童X非法性交；及于同年8月9日至9月10日分别3次以恫吓方式，不当地要求X交出共35.4万元。

郑官判刑时斥，被告利用年幼事主对他的情意及信任犯案，多次反复以卑劣可耻的恫吓，索取大额金钱，令年仅12岁的事主焦虑不安，亦令事主的母亲蒙受损失。郑官另指，案发时事主年幼，但被告已21岁，两人年纪相差9年，事主以为与被告是情侣关系，在被告提出性交时，事主曾以感到害怕及担心怀孕为由拒绝，惟被告却不理会事主的感受，毅然脱下事主的裤子，并称会使用避孕套，令年幼的事主不懂拒绝性交。

官：法庭须保护年幼小童免被异性剥削

郑官续指，事主在性交的过程曾向被告表示疼痛，惟被告却不予理会，仍然抽插阴茎约20至30分钟，而事主在案发前从没有性交经验。郑官强调，法庭须保护年幼的小童，免被异性剥削，考虑本案被告与事主的年纪差距及关系、性交情节，被告亦有同类刑事定罪纪录，案发时事主只是中一学生，终判处被告监禁5年。

综合证供，12岁X在前年暑假透过交友应用程式结识被告，并约到被告所住的安达邨谦达楼见面，被告在楼梯间向X提供香烟，X在被告的游说下吸了一口。及至7月30日，被告再带X到谦达楼的楼梯间吸烟，及后被告把X带到家中。被告到家后，表示感到无聊，X提议玩电子游戏，被告则提出性交，X担心怀孕一度拒绝，惟被告游说可使用安全套，X称「唔识点样拒绝佢（被告）」，两人最终发生关系。

以性交影片等理由多次要胁女童交款

在同年8月初，被告称X所吸食的香烟是其「大佬」要求他所试及需要付钱，如果X不付钱，「大佬」便会入侵X的手机及进行不法行为，X便从母亲Y的衣柜中拿钱及交给被告，X其后封锁了被告。惟被告后来找上X的同学及称有X的性交影片，X便联络被告及询问影片一事，被告称其「大佬」早前已入侵其手机及拍下影片，并再要胁X给出10万。

X从Y的衣柜中拿取10万元交给被告，惟被告其后再表示X把钱交给他及他收取怀疑危险药物的过程被拍下，指警方正在寻找他们，「大佬」会找人顶罪，但X须支付25万元，「一定要交……如果唔系会拉我」，X因此再拿钱交给被告；Y后来发现衣柜内的金钱遗失，X才透露事件，最终报警。

案件编号：DCCC427/2025

法庭记者：黄巧儿