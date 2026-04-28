五一｜理大研究：内地客「混合住宿」消费力最强 呈「选择性升级消费」趋势

香港理工大学研究发现，内地来港过夜旅客是主要价值来源，当中混合选择星级与非星级住宿的旅客消费力最强。理大酒店及旅游业管理学院院长田桂成表示，研究突显旅游管理需由「以量取胜」转向「价值为本」。

旅客非受预算限制节省开支 而是选择性升级消费

理大酒店及旅游业管理学院与THINK CHINA联合研究发现，住宿选择成为判断旅客消费潜力的重要指标。研究报告指，内地来港过夜旅客是主要价值来源，当中混合选择星级与非星级住宿的旅客消费力最强，占过夜旅客总数的22%。

这批「混合住宿」的旅客总消费中位数是8,700元人民币，比全部选择星级住宿的旅客（6,000元人民币）和全部选择非星级住宿的旅客（5,000元人民币）都多，反映旅客并非单纯受预算限制而节省开支，而是呈现「选择性升级消费」趋势。

即日来回客重访率虽高 惟单次消费贡献有限

相反，即日来回旅客虽重访率高，但单次消费贡献有限。田桂成表示，研究突显旅游管理需由「以量取胜」转向「价值为本」。首席研究员兼理大酒店及旅游业管理学院教授洪琴亦指，能在下一阶段竞争中脱颖而出的旅游目的地，会是那些不仅以人流衡量成效，而能够把旅客视为各自不同且具商业价值的客群，进行精准管理的地方。

研究指奢侈品消费者仍为高价值客群，近七成奢侈品消费者表示在来港前使用短影音作为资讯来源，反映网络平台推广对奢侈品零售有很大影响。此外，美妆与家庭旅客亦具增长潜力。

研究指出，购物需求可透过不同方法主动塑造，例如提高资讯可及性，加强整合旅游、零售、酒店、景点、活动及交通之间的生意等。香港的优势在于覆盖全城的零售网络和长期建立的品牌信任。

记者、摄影：周育莹