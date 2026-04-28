48岁前会计主亏空公款近1600万元 上周判囚6年5个月 官「计错数」今改判6年半

前派对产品供应商会计主管，利用职务便利假冒公司老板签名，2017年至2024年间冒签逾400张支票，亏空公款近1600万港元，遭廉政公署落案起诉。被告上周五承认5项盗窃罪，辩方求情指被告无案底，性格内向、不善交际，盗款全用于赌博及性工作者女友之上，案发后极度后悔，尽力偿还了13万元。高等法院暂委法官李颂然上周判被告入狱6年5个月。李官今午开庭指他上周「计错数」，重新计算5罪刑期后，改判6年半。

48岁时任DSL Holding Limited会计及行政主管谭俊锋上周承认5项盗窃罪。李官引述辩方求情指被告没有案底，自少勤学，凭借学生贷款修毕会计学士，案发时月入约2.8万元。

李官上周判刑指，被告乃公司会计部唯一职员，负责制备和妥善保管所有会计记录和支票，完全取信于老板，犯案违反诚信，罪加一等。李官指出，被告犯案精密有预谋，冒签支票再报称相关交易为采购物资或向供应商付款，历时长达6年多，涉及419次交易，盗款用于赌博及性工作者女友之上，并非一时冲动。

李官上周以10年3个月监禁为量刑起点，认罪扣减三分一，念在被告主动招认犯案，尽力还款，酌情减刑4个月，最终判囚6年5个月。惟李官其后发现量刑时「计错数」，重新计算5罪刑期及同期执行的比重后，「加刑」一个月，更正刑期为监禁6年半。

案件编号：HCCC348/2025

法庭记者