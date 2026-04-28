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六旬男女长洲公众码头作不雅行为 认作出有违公德的行为罪 5月判刑

社会
更新时间：17:08 2026-04-28 HKT
发布时间：17:08 2026-04-28 HKT

六旬男女去年10月在长洲公众码头长櫈作出疑似口交的不雅行为，遭人拍下影片及在网上流传。警方调查后拘捕上述男女，2人今于东区裁定法院各承认1项作出有违公德的行为罪，案情指2人在警诫下承认饮酒后犯案。主任裁判官张志伟押后案件至5月12日判刑，以待索取社会服务令报告。

被告为62岁收银员马丽卿及63岁海员吴涛明，2人承认于或约于2025年10月29日，在长洲海傍街长洲公众码头作出性质猥亵、淫亵及令人憎恶的有违公德行为。

疑口交期间遭拍下影片及网上流传

案情指，去年10月29日，有警员发现4条影片在长洲居民的WhatsApp群组内广泛流传，影片显示两名被告在案发地点作出性质猥亵的行为，即女被告躺在长櫈上，她双脚分开，而男被告则坐在她面前，并把左手和头放在她两腿之间及靠近其私处；影片中至少有1名途人当时曾经过长櫈。

警方调查后，去年10月底先后拘捕两名被告，并在屋内检获两人案发时身穿的衣服。警诫下，两人均承认自己是片中人，并表示当时饮了酒。

案件编号：ESCC1057/2026
法庭记者：王仁昌

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