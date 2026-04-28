Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晋升校长前审查揭于侵权案虚报求情 高级教育主任获判缓刑18个月

社会
更新时间：15:45 2026-04-28 HKT
发布时间：15:45 2026-04-28 HKT

五旬高级教育主任于2011年一宗管有及分发侵犯版权复制品案件中，认罪求情时称任职补习老师，但他实际是教育主任及在中学任教。前年教育局考虑擢升他为校长，审查期间揭发本案。该教育主任早前承认一项作出倾向并意图妨害司法公正的作为罪。署理主任裁判官钟明新今于观塘裁判法院判刑指，本案不涉贿赂舞弊，或陷害无辜者，接纳被告一时冲动而单独犯案。念及被告背景良好，事隔多年他已展开更生，钟官终判处入狱5个月，缓刑18个月。

被告赵国声、报称高级教育主任，被控于2011年8月10日在香港观塘裁判法院意图妨害司法公正而作出一连串有妨害司法公正倾向的作为，即他在案件KTCC4144/2011作求情陈词时作出虚假陈述。

案情透露，被告当年在上述案件中被控管有及分发侵犯版权复制品罪，他在总裁判官苏惠德席前认罪，亲自求情时报称任职私人补习老师，月入约2万至3万元，并有一名3岁子女；但被告实质当时任职教育主任及在一间中学任教，月入约6万元，而其女儿约1岁。教育局于2024年考虑晋升被告为校长时，对他进行背景调查，并发现他于上述案件的说法与事实有出入。

案件编号：KTCC2034/2025
法庭记者：雷璟怡

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教
00:46
蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教
影视圈
4小时前
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
17小时前
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
16:34
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
19小时前
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
影视圈
8小时前
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公林俊贤任星级健身教练 课堂时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公林俊贤任星级健身教练 课堂时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
影视圈
3小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
2026-04-27 15:41 HKT
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
饮食
20小时前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
19小时前