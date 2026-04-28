警司梁嘉文涉收贿100万元披露交通调查内部资料 并安排弟弟替商人之子「顶包」 遭廉署起诉

警司梁嘉文涉向一名餐饮业商人收贿100万元，披露警方就商人前妻交通意外调查的内部资料，并安排其弟为商人的儿子及自己超速驾驶「顶包」。廉署经调查后，今日落案起诉梁嘉文贪污、公职人员行为失当、意图妨碍司法公正等4罪。梁嘉文的女友和弟弟同被落案起诉。3人获廉署准予保释，本周四（30日）于西九龙裁判法院提堂，控方稍后会申请将案件转介区域法院答辩。

先后担任打鼓岭、青山及屯门分区指挥官

梁嘉文，52岁，警司，先后担任打鼓岭、青山及屯门的分区指挥官，负责监督当区警务及遏止罪案。梁现已被停职。他被控4项罪名，即1项串谋使公职人员接受利益；1项公职人员行为失当；1项作出倾向并意图妨碍司法公正的行为；以及1项串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的行为。梁嘉文女友刘慧妍（42岁），被控上述串谋使公职人员接受利益罪名；刘慧妍另与梁嘉文弟弟梁嘉庆（50岁），同被控上述串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的行为罪名。

廉政公署早前接获警方转介贪污投诉，经调查后揭发上述罪行。贪污控罪指梁嘉文及刘慧妍涉嫌于2020年9月至2022年3月期间，串谋从一名餐饮业商人收受贿款100万元，令梁嘉文倾向优待该商人。

廉署调查发现，梁嘉文透过朋友认识该商人。梁嘉文与刘慧妍涉嫌于2020年9月向该商人索取及接受一笔100万元的贷款。直至目前为止，梁嘉文与刘慧妍从未向该商人偿还任何款项。

涉向商人披露调查资料并安排弟弟为他人「顶包」

公职人员行为失当罪指，梁嘉文涉嫌于2021年12月至2022年3月期间，在与其公职有关的事上，无合理辩解而故意作出不当行为，将他以公职身分取得的警方调查细节泄露予该商人，有关调查涉及该商人前妻一宗交通意外。

另一项控罪指梁嘉文涉嫌于2021年3月就该商人儿子一宗超速驾驶案件，向该商人提议由其弟梁嘉庆为对方儿子「顶包」，意图妨碍司法公正，对方最终拒绝了建议。

余下控罪涉及梁嘉文一宗超速驾驶案件。控罪指3名被告涉嫌于2021年12月串谋妨碍司法公正，向警方讹称梁嘉庆是涉案司机。