宏福苑收购｜77%宏志阁业主初步愿卖业权 收购涉款10亿元 政府：不排除立法收购余下业权

大埔宏福苑大火后，政府斥资68亿元收购其中7幢楼宇业权，惟不包括未受大火波及的宏志阁。政务司副司长卓永兴、财政司副司长黄伟纶、房屋局局长何永贤及房屋局副秘书长章景星今日（28日）交代大埔宏福苑宏志阁后续安排。

黄伟纶首先重申，宏志阁（H座）因其情况与早前受火灾影响的A至G座大楼有所不同，故最初并未被纳入长远居住安排方案。然而，政府在方案公布后，持续收集到宏志阁居民的意见，并初步显示绝大多数业主期望加入方案。为回应业主的强烈诉求，政府决定，只要在今年6月30日或之前，有不少于75%的宏志阁业主签署「接受收购建议信件」，确认将业权售予政府，那么适用于A至G座的方案亦将同样开放予宏志阁。

多重忧虑困扰 业主期望出售

黄伟纶指出，房屋局的解说专队在接触宏志阁99%的业主后，约77%的业主初步希望参与政府的收购方案。业主们的忧虑包括：难以估计何时能迁回居住、需要处理繁复的地契及大厦公契修订、须另行聘用承建商和管理公司，并可能要承担高昂的维修及管理费用。此外，不少业主坦言火灾带来心理阴影，不愿搬回原址，同时亦担心物业价值受损及未来转售困难。

复修工程复杂 以情理兼备原则处理

黄伟纶亦提到，宏志阁的复修工程复杂程度超乎预期，大厦仍有约三分之二外墙尚未完成铺砌，加上消防、水电、中央石油气系统及紧急车辆通道等均需重修，要在年内完成所有程序的机会极微。他强调，政府在处理宏福苑的后续安排时，一向秉持情理兼备、以情为先的方针，此原则同样适用于宏志阁。政府尊重私有产权，但当业主达成高度共识时，政府愿意作出合理介入，并提供包括原区安置在内的多个选项。

业主需6.30前签署接受收购业权信件

黄伟纶指，政府将以同样的价格，即未补价单位每平方呎八千元、已补价单位每平方呎一万零五百元的作价，收购宏志阁的单位。接受方案的业主需要签署接受收购业权信件，若在6月30日前75%业主签署接受收购业权信件，政府提出的方案将适用与宏志阁业主。整个收购计划涉及248个单位，总成本估计约10亿元，政府将适时向立法会申请拨款。房屋局的专队将由明天起接触各户，详细解说方案内容。

最终不足75%业主愿意出售单位 政府有权选择不继续进行收购

他又指，如果政府未来立法收购宏志阁单位，如果政府拥有最少75%的单位，将有助相关的工作。如果长远方案开放给宏志阁业主，业主除可选择现金收购，亦可参与特设的销售计划或「楼换楼」安排，并在出售业权后两年内符合绿表资格。若未在6月30日签署信件，则要在8月30日前签署，政府亦会安排接受收购的业主在12月15日签署收购协议。政府与业主签署的买卖协议将加入附带条款，若最终签署协议的业主不足75%，政府有权选择不继续进行收购。

不排除立法收购余下业权 现阶段专注「你情我愿」买卖

黄伟纶又表示，由于现时的法例并不适用，不排除在稍后阶段立法收购余下业权，然而当中有门槛处理，要符合《基本法》第105条，要和法律专家相讨，另外，收购业权涉及公帑，须要与立法会讨论。他强调此时稍后阶段的事，现阶段将专注于「你情我愿」买卖，收购价亦远高于大火前的价格，相信是合理的价格。

何永贤指，解说队已接触A-G座99%的业主，当中75%愿意出售业权，24%正在考虑，只有1%居民不愿意出售业权，而宏志阁方面，77%接受收购建议，9%不打算接受建议。

卓永兴表示，宏志阁上执拾安排方面，在5月13至17日安排他们上楼，上午单数，下午双数，安排大致和A-G座相关，可4位人士上楼，执拾3小时，可多次上落。他又表示，A-G座居民将有第二次上楼执拾。

部分宏志阁居民非常不想迁回单位

黄伟纶解释，75%门槛非科学化公式，但每4伙有3伙足可反映相当的高度共识，并有参考宏志阁77%业主愿意出售单位的情况，具有一定合理性。他又指，不排除日后需要透过立法收回余下单位，因现时没有适用的法例，故定下75%门槛对日后法例工作有帮助。他又强调，任何立法必须符合基本法，即会尊重私有产权，以及就收购会有赔偿。

他又提到，宏志阁未受大火波及，但住户亦有担心，部分非常不想迁回单位，而政府认为动用公帑收购合适，款项亦要经立法会审批。

对于如宏志阁最终未能满足收购门槛，黄伟纶指，现时门槛合理，如达不到门槛，政府收购便不会继续，宏志阁便需要按市场安排，但业主需要面对地契和高昂维修费等问题。

黄伟纶早前表示，讨论大门一直打开，如宏志阁业主有较高程度共识，政府愿意探讨，若最终得到主流业主同意纳入收购，收购价会与现时7座一样。

相关新闻：

宏福苑收购｜消息：宏志阁纳入收购方案 约四分三居民同意卖业权 政府最快下午交代