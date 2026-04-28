宏福苑收购｜政府：至今75% A至G座居民愿接受收购方案 之后再安排第二轮上楼收拾

大埔宏福苑大火后，政府斥资68亿元收购其中7幢楼宇业权，惟不包括未受大火波及的宏志阁。政务司副司长卓永兴、财政司副司长黄伟纶、房屋局局长何永贤及房屋局副秘书长章景星今日（28日）交代大埔宏福苑宏志阁后续安排。

黄伟纶表示，政府在2月中公布长远安置方案，宏志阁在当时未将纳入方案。其后，宏志阁业主有共识，政府决定最少75%在六月底前确认卖业权给政府，将会开放有关方案予业主。解说专队已接续99%业主，77%业主初步愿卖业权。

黄伟纶称，早前政府向A-G座的收购价，准备以同一价格收购，若宏志阁愿意出售业权，于6月30日若有3/4业主签署，则适用相关的长远居所方案适用。最后未来透过立法收回余下单位，若有3/4的单位有助将来的工作。此外，出售业权两年内，可在第二市场出售单位，若在6月30日前签定接受收购建议信件，可在第一批拣楼，接受宏志阁业主要在10月15日前签署接受收购建议信件。房屋局专队会在明日起向业主进行讲解，预计需要10亿元作出收购。

何永贤指，解说队已接触A-G座99%的业主，当中75%愿意出售业权，只有1%居民不愿意出售业权，而宏志阁方面，77%接受收购建议，9%不打算接受建议。

卓永兴表示，宏志阁上执拾安排方面，在5月13至17日安排他们上楼，上午单数，下午双数，安排大致和A-G座相关，可4位人士上楼，执拾3小时，可多次上落。他又表示，A-G座居民将有第二次上楼执拾。

财政司副司长黄伟纶早前表示，讨论大门一直打开，如宏志阁业主有较高程度共识，政府愿意探讨，若最终得到主流业主同意纳入收购，收购价会与现时7座一样。

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