搭的士亮刀要司机「江湖救急」 无业汉认抢500元判监42个月 官指法庭须防司机成匪徒猎物

的士司机去年情人节在元朗载客时，遭男乘客持刀抢劫5百元，男乘客被捕后在警诫下承认「我冇钱洗先老笠个司机」。男乘客今早在区域法院承认抢劫罪，辩方求情指被告因贪心而在一时冲动下犯案，在狱中参与佛教活动后寻获人生观。暂委法官郭伟健判刑时指，的士司机独自一人在半密闭的车厢内工作，属孤立无援的状态，故法庭对于在的士抢劫司机的行为必然要重判，以防止司机成为匪徒的猎物，终判处被告监禁42个月。

官指因经济问题犯案非减刑理由

31岁被告何家乐，报称无业，被控抢劫罪，控罪指被告于2025年2月14日，在元朗大树下西路近灯柱于的士上抢劫张肇基，并劫去港币500元。

郭官判刑时指，的士司机独自一人在半密闭的车厢内工作，属孤立无援的状态，尤其是夜更司机，须在深夜按乘客指示前去目的地，即使是偏僻及漆黑的地方亦要前往，故法庭对于在的士抢劫司机的行为必然要重判，以防止司机成为匪徒的猎物。郭官提及，被告案发时身为乘客，却在抢劫时向事主展示刀，来达致威吓的目的，而被告因经济利益犯案，并非减刑理由，终判处他监禁42个月。

被告向司机亮刀称：唔好意思 江湖救急

辩方求情指，被告任职散工，收入不稳定，案发时无工作，尽管案发时被告持刀指向事主，但没有实际使用暴力，亦没有对事主的身体造成伤害。辩方续指，被告仅是单独犯案，没有周详计划，抢劫的金额亦不大，案发后已深感后悔。被告亲撰求情信指，希望再次向法庭表达悔意，案发时要维持家计，因贪心而在一时冲动下犯案，现在感到十分内疚，自己在狱中亦参与了佛教活动，找到人生观，望能早日获释回家孝顺父母及回馈社会，希望法庭念他坦白认罪而轻判。

案情指，事主张肇基在去年情人节上午6时许在元朗驾驶的士，期间目睹被告招手示意，事主遂停下的士接载被告，当时被告坐在左后座的位置。事主驾驶一段时间后，被告突然要求停车，并称「师傅唔好意思，江湖救急，借住500蚊嚟」，被告更向事主亮出约10厘米的生果刀，事主遂交出5张100元纸币，被告随即下车离开。经警方调查后，同日拘捕被告，被告在警诫下指「我冇钱洗先老笠个司机」。

案件编号：DCCC913/2025

法庭记者：黄巧儿