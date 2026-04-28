女会计文员声称按「国安公署」指示 利用公司保安编码器密码转走公司3100万元 认罪5.22判刑

40岁女会计文员5年前疑收到「国安公署」电话指她涉及刑事案件后，要求她传讯息定时签到，提供公司银行帐户余额等，她再按指示盗取公司银行帐户保安编码器，并致电「国安公署」提供密码10多次，操作银行户口约6小时，最终公司户口在一日内被转走3100万元。女会计文员被捕后在警诫下称「我可能被诈骗」，今在高等法院承认10项洗黑钱罪。高院法官陈庆伟直言：「你打个电话都揾到国安公署喺边度」，「点解会唔识去国安公署呢？」，又质疑被告指她被「国安公署」诈骗一事口讲无凭，将案押后至5月22日判刑。

声称遭「国安公署人员」诈骗涉刑事案须接「任务」

女被告黄佩珊今在高等法院承认10项洗黑钱罪。案情指，被告在2019年加入升悦证券有限公司，任职会计文员，主责证劵投资事务及公司财务管理。公司银行户口两个保安编码器辗转之下落在被告手上，副总裁2021年11月8日发现公司银行户口总损失3100万元，立即致电交通银行冻结户口，另外成功阻止试图转走公司约1400万元的3项交易。

被告在2021年11月9日被捕后在警诫下称「我可能被诈骗」，另在警方录影会面中交代她在2021年10月收到「国安公署」人员致电，指她涉及刑事案件，要求她传讯息定时签到，另需租用酒店房间处理「任务」，「国安公署」声称会向女被告退还酒店费用。警方从银行纪录发现被告在2021年8月至11月期间曾5度租用酒店房间。

称被指示利用公司保安编码器转走公司资金至不明户口

被告在警方录影会面中谈及，她在2021年8⽉收到自称为国安公署⼈员的来电，指她的登记电话号码涉及刑事案件，双方此后便一直以WhatsApp联络，她需定时签到、租用酒店房间、进行遥距视讯通话、提交个人银行户口资料等。「国安公署⼈员」2021年9月起询问被告公司运作及银行帐户详情，被告提供其个人银行户口名称及密码，让对方查询公司银行帐户余额。

被告更向「国安公署⼈员」提供公司架构、员工及客户资料、办公室照片，「国安公署⼈员」其后要求她拿取公司保安编码器，被告开始认为其要求「奇怪」，又认为此「偷鸡摸狗」行为易被人发现，惟她想尽快脱离事宜，便跟从「国安公署」指示盗取公司保安编码器。

被告在2021年11月8日按「国安公署」指示入往酒店，早上8时起便与「国安公署⼈员」进行遥距视讯通话，期间被告不断按「国安公署⼈员」要求，使用公司保安编码器生成一次性编码，在保安编码器输入「国安公署⼈员」提供的数字，再提供公司保安编码器其后生成的一次性编码，期间重复10多次后完成通话，操作公司户口及进行资金交易，最后把电话及保安编码器留在酒店房间，但她按「国安公署」要求保密事件，故没有报警。

官质疑被告遭「国安公署」诈骗之说口讲无凭

辩方求情指，被告没有案底，她修毕城市大学专业进修学院（CityU SCOPE）与英国爱丁堡龙比亚大学（Edinburgh Napier University）合办的会计(荣誉)文学士课程后任职会计文员。被告承认与身份不明人士盗取公司3100万元，但她并不认识未经授权交易的收款方，而且本案没有证据显示她获得任何利益。

高等法院法官陈庆伟直指，若被告收取利「梗系唔会摆喺自己银行个度啦」，但接受本案所涉「啲钱唔知去咗边度」。陈官不禁质疑被告「点解会唔识去国安公署呢？」，「你打个电话都揾到喺边度」，「铜锣湾（维景）酒店，皇仁书院对面」，又指「虽然你未必会知，但你要知都可以问到」。

陈官引述被告及「国安公署⼈员」的WhatsApp对话纪录，被告曾提及「我不会被追究吧」、「我们都有签订协议的」。陈官称：「签订咩协议？」，向辩方指明「无任何嘢话我知佢俾人呃」， 「除非你有证据证明，否则我唔会接受」。辩方指「国安公署⼈员」全是对被告作出口头指示，没有讯息纪录作凭证，陈官遂质疑被告遭「国安公署」诈骗的说法完全口讲无凭。

留于酒店房之保安编码器其后被不明人士取走

陈官另提出，被告原亦欲提取公司1400万元，但公司揭发后才成功阻拦，陈官直指其行为实属企图盗窃，但控方「好人先唔告你」。陈官发现被告犯案后请假一天，辩方则解释指「『国安公署⼈员』口头叫被告休息一日」，另指出被告完成「使命」后按指示把自己手机及公司两个保安编码器留在酒店房间，她重置保密电话后可拿走保密电话。

控方确认被告被捕时被搜出已清除纪录的保密电话，警方并没有在酒店房内找到被告手机及公司两个保安编码器，但在警方拘捕被告前已有不明人士比清洁人员更早进入酒店房内，其后也有人曾租用同一酒店房间。控方另向法庭表示，涉案3100万元其后经多重处理，最后大部分款项用来买了比特币（Bitcoin）。

陈官表明需时「等我谂吓」如何判刑，现暂定于5月22日判刑，届时将处理控方证物。

案件编号：HCCC189/2024

法庭记者：刘晓曦