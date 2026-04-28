宏福苑宏志阁纳入收购方案 消息指约四分三居民同意卖业权 政府下午4时半交代

大埔宏福苑大火后，政府斥资68亿元收购其中7幢楼宇业权，惟不包括未受大火波及的宏志阁。据了解，政府拟将宏志阁纳入政府收购方案，约四分三居民初步同意把业权卖给政府。政务司副司长卓永兴、财政司副司长黄伟纶、房屋局局长何永贤及房屋局副秘书长章景星今日（28日）下午4时30分，就宏志阁后续安排会见传媒。

政府早前称倘逾半业主有共识 愿探讨纳入收购

财政司副司长黄伟纶早前表示，讨论大门一直打开，如宏志阁业主有较高程度共识，政府愿意探讨，若最终得到主流业主同意纳入收购，收购价会与现时7座一样。他又指，如动用公帑只收购零星单位，对解决屋苑日后公共空间、大厦公契等管理问题并无实质帮助，因此需要有较主流的共识，政府才适合启动探讨。

房屋局局长何永贤早前亦强调，倘有超过一半宏志阁业主希望政府收购，便可以开始商讨。她指「解说专队」也听到有不少宏志阁业主希望可以加入长远居住安排的方案，政府会继续与业主保持沟通，秉持「你情我愿」原则，衡量各方面因素，深入思考，探讨情、理、法兼备的最好安排。