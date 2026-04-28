竞委会就拟接纳Keeta承诺修订协议条款展开公众咨询 包括让餐厅更易与新晋或小型平台合作

竞委会今日（28日）就香港一个具领先地位的网上外卖平台——袋鼠有限公司 （以Keeta名义营运），按《竞争条例》第60条而建议作出的承诺，展开咨询。竞委会认为，Keeta与其合作餐厅所订立的协议中，若干条文或会妨碍新晋或小型平台进入市场及扩张业务，削弱网上外卖送递市场的竞争，可能违反《条例》下的第一行为守则。

Keeta同意分两阶段修改与合作餐厅所订立协议

就此，Keeta同意分两阶段修改协议，而建议的承诺属当中的第二阶段。竞委会认为，接纳该承诺可释除竞委会的疑虑。 竞委会于2025年11月公布与Keeta达成解决方案，Keeta同意分两个阶段修改与合作餐厅所订立的协议，包括在第一阶段自愿修改协议条文，以及在第二阶段向竞委会作出承诺。

竞争事务委员会就拟接纳Keeta建议的承诺展开咨询。

Keeta于今年4月初确认，第一阶段的自愿修订经已生效。今日展开的咨询与第二阶段相关。

Keeta在建议的承诺中提出：

(i) 修改条文，即使餐厅与新晋平台及／或小型平台（即于香港市占率不超过10%）合作，亦不会失去与Keeta独家合作时所享有的商业奖励（例如较低的佣金率）；

(ii) 修改条文，让餐厅更容易由与Keeta独家合作，转为同时与其他网上外卖平台合作； 及

(iii) 删除阻止餐厅在自家销售渠道及其他网上外卖平台上，向消费者提供较低餐点价格的条文。

Keeta于今年4月初确认，第一阶段的自愿修订经已生效。

竞委会：Keeta建议的承诺能适当地释除疑虑

竞委会表示，建议的承诺一经接纳，将确保上述修订具有法律约束力，并可由竞委会根据《条例》确切执行；同时亦会设立汇报及监察机制，确保Keeta遵守承诺。竞委会认为，建议的承诺能够适当地释除竞委会的疑虑，因此拟接纳该承诺。

除了Keeta建议的承诺内容，竞委会亦同时发布了一份咨询通知及一些常见问题，以就该事宜提供更多资料。所有文件已上载至竞委会网站。竞委会现邀请各界人士对建议的承诺（包括就竞委会拟接受该承诺）提供意见，并于2026年5月12日下午6时或之前向竞委会提交申述。竞委会在考虑所有于截止日期前收到的申述后，会决定是否接受建议的承诺。所有申述均会上载至竞委会网站，如提交的申述含有机密资料，有关人士须同时提供非机密版本。

Keeta：相信良性竞争有利行业可持续发展

Keeta回复表示，主动按照《竞争条例》第60条作出承诺，完善商户协议条款，以促进外卖及餐饮市场长远良性发展。Keeta指去年11月与香港竞争事务委员会达成一致后，积极履行解决方案，今年2月起向所有合作商户发出新修订的协议条款，重点为开放独家商户与新晋小型平台合作、优化转用其他平台的流程、删除价格限制条款，与外卖行业过往修订方向一致。

Keeta表示，相信良性竞争有利行业未来可持续发展，将继续致力于深耕香港市场，以卓越的服务品质和价值服务香港市场，与餐饮业界互利共赢，携手营造蓬勃多元的市场环境，使广大消费者受惠。