涉要求家长销毁贪污证据 蔡章阁中学助理校长否认妨碍司法公正罪受审

厂商会蔡章阁中学助理校长前年安排男学生入读中二时怀疑贪污，其后涉嫌相约家长于内地酒店碰面，要求销毁贪污证据，干扰廉署刑事调查，2人一同被控妨碍司法公正罪。涉案家长早前承认妨碍司法公正罪，录取口供指证助理校长，押后判刑。助理校长今日在屯门裁判法院否认控罪受审，辩方指根据控方案情2人在内地犯案，控方没有可能证明被告如控罪指控在香港犯案，控方索取法律意见后决定不更改控罪。

暂委裁判官潘定邦留意到根据控方案情，蔡章阁中学50岁助理校长孔少丹与38岁学生家长蔡钰于香港相约到深圳共晋晚餐，在深圳期间销毁及干扰涉案资料，因此犯案行为在境外，要考虑法庭有否司法管辖权。潘官另提醒控方需否更改控罪详情，删去「在香港」并加上「串谋」来配合案情。

辩方反对修改控罪详情 控方指法庭可宏观断案

辩方资深大律师陈永豪表明反对更改控罪详情，指2名被告共同被控，而非被控串谋罪，根据控方案情2人在内地犯案，控方没有可能证明被告在香港犯案，孔少丹亦从未删除过涉案资料。陈永豪续指蔡钰早前已承认相同控罪，控罪详情不多不少，控罪框架不应直至如今才重大更改。控方索取法律意见后决定不更改控罪，援引终院案例指法庭可宏观案情断案。

蔡章阁中学50岁助理校长孔少丹与38岁学生家长蔡钰同被控1项妨碍司法公正罪，被控于2024年9月12日在香港作出一项有妨碍司法公正倾向的作为，即销毁或干扰廉政公署就蔡钰被指称贪污而进行的刑事调查的资料。蔡钰早前认罪，保释候判。

案件编号：TMCC2001/2025

法庭记者：陈子豪