医疗辅助队总参事黄英强涉非礼 控方指案件有新进展 黄续保释至6月讯

医疗辅助队总参事黄英强涉嫌今年1月非礼1名女子，被控1项猥亵侵犯罪，今于九龙城裁判法院再提堂。黄英强暂毋须答辩，控方庭上表示案件有新进展，须等待律政司进一步指示。裁判官陈志辉遂押后案件至6月9日再讯，并准黄英强保释候讯。

54岁被告黄英强，今由大律师张钧翘代表。控罪指，黄英强涉于2026年1月16日在香港猥亵侵犯女子X。

案件有新进展押后待律政司指示

案件早前押后至今，以待辩方索取文件。控方今申请案件再次押后，指因为案件有新进展，故须等待律政司进一步指示。案件押后期间，黄英强获准以原有条件继续保释候讯。

控方早前考虑到本案性质，出于公众及事主利益，向法庭申请匿名令获准，禁止任何人披露事主姓名、住址、职业、案发地点及与被告关系。

案件编号：KCCC550/2026

法庭记者：王仁昌