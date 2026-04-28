丽晶花园请外劳惹争议 物管业协会指保安空缺普遍达2成 外劳成本更高仅为维持服务

为纾缓人手短缺，政府推行多个劳工输入计划，其中包括保安业。近日丽晶花园聘请外劳担任保安员惹起争议。香港物业管理业协会发言人陈志球今早(28日)在电台节目表示，物业管理公司聘请外劳保安已非新鲜事，此举主要源于本地劳动市场长期面临人手短缺的困境，目的是为了维持屋苑正常的保安服务，而非为了节省成本。

保安空缺率逾两成 招聘困难成常态

陈志球指出，聘请外劳保安的情况在过去一两年已经陆续出现。业界之所以要寻求外劳援助，根本原因在于本地保安人手持续短缺。他透露，根据管理公司的资料，保安职位的空缺率平均高达15至25%，普遍超过两成。许多物业管理公司在用尽各种本地招聘方法后，仍无法请到足够人手，因此才不得不透过「补充劳工优化计划」等方式申请输入外劳，以填补职位空缺，确保物业管理服务能正常运作。这个问题不仅存在于私人屋苑，公共房屋也同样面临劳动力不足的挑战。

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香港物业管理业协会发言人陈志球。资料图片

外劳须持牌上岗 广东话为考虑条件

对于外界担忧外劳的专业资格，陈志球强调，所有透过「补充劳工优化计划」来港的保安人员，都必须遵守香港法例。他们需要根据香港法例第460章《保安及护卫业服务条例》接受指定的培训和考核，成功考获「保安人员许可证」后，方可正式上岗服务。在聘请外劳时，物业管理公司普遍会要求他们能够使用广东话沟通，以便与住户交流。

聘请外劳成本更高 冀优先本地就业

针对聘请外劳会否压低本地薪酬水平，或最终取代本地员工的疑虑，陈志球明确表示「绝对不会」。他解释，雇主聘用外劳的成本实际上更高。根据劳工处的严格监管，雇主除了必须支付不低于行业薪金中位数的工资外，还需承担额外的住宿，整体花费不减反增。

