北角保母车5死车祸｜事隔8年死因庭裁定5人死于意外 官建议运输署尽早讨论修例

北角2018年12月发生致命车祸，一名校巴司机疑未拉好手掣便下车，令校巴从长康街斜路失控溜前铲上行人路，造成5死2伤。司机翌年承认传票罪，2022年再被控危驾致死等罪，辩方质疑一罪两审，区域法院法官谢沈智慧去年裁定永久搁置聆讯。死因庭于2022年召开研讯，律政司一再要求押后裁决，直至今日死因庭终裁定5人死于意外。死因裁判官何俊尧指由于司机当刻并非驾驶车辆，而未能以更重控罪起诉，反映法例存在漏洞，建议运输署尽早与相关部门讨论修例。何官另指本案今「告一段落」，望家属早日释怀。

司机当刻未在车上驾驶只能控以较轻微传票罪

3男2女死者分别为89岁印尼华侨男子YIP WILLY、77岁男子杨文根、80岁女子何玉珍、83岁男子梁洪及70岁女子陈瑞意。事发于2018年12月10日下午1时54分，一辆车牌为HG365的校巴于北角长康街、英皇道及熙和街发生交通车祸，造成多人伤亡。何玉珍当场证实死亡；杨文根、梁洪及陈瑞意送院抢救后，同日不治；YIP送院时危殆，留院约1个月后离世。

何官裁定导致5名死者死亡的事件为2018年12月10日下午约1时54分，司机吴耀宗停泊校巴时未有拉妥手掣，导致校巴沿长康街俯冲，横跨英皇道，撞倒并辗过5名死者；何官终裁定5人均「死于意外」。

何官就本案作建议时，引述时任港岛交通部道路安全主任梁国熙的供词，指从2006年至研讯当年共有6宗同类事故导致人命伤亡，现有法例有更严重的控罪，如危险驾驶引致他人死亡等。惟由于司机当刻并未驾驶车辆，故只能控以较轻微的「没有固定汽车制动器材离开车辆」传票罪，最高仅罚款2千元。梁同意阻吓性不足，法例存在真空，需讨论修例。

死因官建议政府修例反映严重性并警惕驾驶者

何官同意法例有漏洞，不能反映同类事件的严重性，使司机付出相应代价，以及未能警惕其他驾驶者在斜路须稳妥停泊。因此何官向运输署作出建议，首先须就斜路上泊车加强教育及宣传，以防同类事件再发生；另建议署方就法例的不足，尽早与警务处及律政司展开修例的讨论，以反映严重性及警惕其他驾驶者。

何官最后对在场家属表示，本案经历押后、律政司检控等，希望裁决使他们对亲人的死有更多了解，可以早日释怀，案件于今日完结。

有死者家属今列席研讯，包括死者YIP WILLY（叶庆华）儿子叶忠贤、死者梁洪女儿梁曦文，及死者何玉珍儿子严海志。

家属埋怨政府无整治「裁决唔到司机」祈尽快修例

梁曦文于庭外形容多年后才裁决是离谱，「但只可以怪政府，几十年无调整（法例）」，「你都预咗政府做嘢系咁」。她又谓死因裁决「裁决唔到司机，就等上天判啦，因为始终五条人命。你话公唔公道，系唔公道，但系无办法。」，只庆幸父亲当日身亡未有受苦。

就著裁判官作出的建议，梁直言事隔多年，「6年有无检讨过案例，有无加重刑罚，我哋唔知」，但她相信警务处「有做紧嘢」。梁提到警方曾以危驾致死等罪起诉司机吴耀宗，惟因没有新证据而未能继续。梁另表示有经律师向司机吴耀宗一方索偿，最终获赔70万元。她希望日后真的会修例，「对其他人都公平啲」。

案件编号：CCDI-273/2019(DK)、CCDI-102/2019(ST)、CCDI-1076/2018(ST)、CCDI-1068/2018(ST)、CCDI-1078/2018(ST)

法庭记者：雷璟怡