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冷锋再临｜天文台调低明日气温预测 周四跌至20℃ 低压槽影响5.2起连落6日雨

社会
更新时间：12:16 2026-04-28 HKT
发布时间：07:19 2026-04-28 HKT

与高空扰动相关的骤雨正影响广东。此外，预料现时位于华中的低压槽会在今晚发展为一道冷锋，并在明日稍后横过华南沿岸。

天文台在今早11时45分发出特别天气提示，指受高空扰动影响，明日（29日）本港雨势有时较大。预料一道冷锋会在明日稍后横过华南沿岸，本港气温会逐步下降至周四（30日）早上市区最低约20°C，新界再低两三度。

天文台预测，本港下午及今晚天气大致多云，有几阵骤雨，局部地区有雷暴，气温介乎24°C至28°C，吹和缓东至东南风，高地风势清劲。

周四早上市区最低20°C

根据天文台九天天气预报，高空扰动会在明日（29日）为广东带来大骤雨及狂风雷暴，气温介乎21°C至26°C。而现时位于华中的低压槽会逐渐发展为一道冷锋，并在明日稍后横过华南沿岸。本港气温会逐步下降至周四（30日）早上市区最低约20°C，新界再低两三度。

5.2起连落6日雨

而另一道低压槽会在周末至下周初影响华南，该区天气渐转不稳定。周六（5月2日）起连落6日雨，气温平均介乎24°C至28°C，下周一（5月4日）气温介乎23°C至28°C。

 

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