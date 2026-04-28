民航处80周年︱廖志勇：内地民航发展有目共睹 将伙澳门三地加强合作 包括C929飞机审定︱专访

作为亚太区乃至全球航空监管机构其中一位领导者，民航处除了会继续积极参与国际民航交流活动，亦会进一步参与国家民航交流工作。民航处处长廖志勇表示，内地民航发展及安全水准大家有目共睹，本港与内地及澳门三方将在既有的基础上加强合作，例如在飞行器型号合格审定互认、C929型飞机型号审定、维修机构互认伸展至海外、航油航化产品审定等方面有进一步合作，希望很快会有公布。

三地飞机维修互认 省却额外成本

自香港回归以来，民航处与国家民航局和澳门民航局签订多份合作安排，包括2021年底就三地的飞机维修及培训机构提供全面的专业资格互认，签订《联合维修管理合作安排》，及2024年底为进一步扩展及完善三方在适航审定的合作领域，签修订《适航审定紧密合作的谅解备忘录》。

廖志勇强调，三地合作惠及航空业界，以维修机构互认为例，未有合作前，飞机在非注册地维修，需经三地民航部门审批，构成额外成本；未来只要是香港认可的维修机构，国内飞机都可以去维修，反之亦然，这有助减少审批程序，提升维修效率。

民航处与国家民航局和澳门民航局2021年底就三地的飞机维修及培训机构提供全面的专业资格互认，签订《联合维修管理合作安排》。

民航处对国产飞机有信心

三地将在飞行器型号合格审定互认（包括传统飞机及无人机），以及国产C929型飞机型号审定。廖志勇说，民航处过去积极参与C909及C919飞机评审工作，对国产飞机有信心，冀本港扮演「引进来、走出去」的角色，「现在东航及国航，都有（C919）航班飞，多些乘客看到，飞了一年多，与其他飞机没有分别。国产飞机是否走得出去，视乎很多商业因素，我们只能提供平台，让大家看到飞机是如此舒适、安全。」

另外，本港持续发展低空经济。现时逾3.6万人透过电子平台「SUA一站通」注册为遥控驾驶员，并有逾4.8万架小型无人机注册；逾50个政府部门和其分部应用小型无人机。另外，截至今年3月，逾150家公司或机构持有民航处就小型无人机操作发出的进阶操作许可。

廖志勇表示，民航处过去积极参与C909及C919飞机评审工作，对国产飞机有信心。图为C919飞越维港。资料图片

民航处表示，政府已展开有关低空基建系统的技术研究，并在「监管沙盒X」试点计划中，甄选本地、内地及国际具备潜力和相关经验的参与者，进行智能低空交通管理系统的演示。通过试点计划获得的资讯与实践经验，将制定智能低空交通管理系统的框架设计、技术规范要求及推行时间表，并适时向立法会经济发展事务委员会汇报相关进展。

处方亦指，将继续完善民航法例及规管框架，为重量超过150公斤的「非传统飞行器」制订新的专用法例，为低空经济标准化发展奠下基础。