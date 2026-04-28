Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

民航处80周年︱中东局势「危中有机」 民航处长：香港背靠祖国联通世界 旅客有信心来发展︱专访

社会
更新时间：07:30 2026-04-28 HKT
发布时间：07:30 2026-04-28 HKT

今年是民航处成立80周年，民航处处长廖志勇接受《星岛》专访时表示，部门将继续精益求精，为本港提供安全、有效率及可持续发展的航空交通运输系统，并且担当亚太区乃至全球航空监管机构其中一位领导者的角色。​他又形容，中东局势「危中有机」，「可肯定的是，战争带来不稳定性，没有战争的地方，人们觉得更加稳定。香港背靠祖国、联通世界，有稳定的经济、环境，这是一个基础，无论航空公司、旅客，都有信心来这里发展。」

难忘机场一夜由启德迁至赤𫚭角

九十年代初加入民航处的廖志勇表示，最难忘是见证机场由启德搬往赤𫚭角，部门持续完善基建配套，体现对航空业界的承担，「譬如停机坪的停车场，尽量做到最多，因为当时已饱和，看到我们的狮子山精神，和香港人的Can Do Spirit（积极进取）——如何在有限空间下，将效率提到最高。」

新机场成功于1998年7月5日傍晚至7月6日清晨完成「一夜大搬迁」的壮举；民航处角色由机场营运者，转为监管者，坚守「安全至上」宗旨。廖志勇表示，就算外地发生的航空事故，民航处都会审视香港会否发生，「确定没有问题，就可以放心。」

强调应变管理：每次转变都有借鉴之处

要数民航处近年成就，除了耳熟能详的机场三跑道系统建设，廖志勇特别提到，即使本港曾面对疫情挑战，不但成功实施出口空运货物百分百保安检查安排，航空货运量更重返「世一」。这有赖部门及业界进行大量的筹备工作，包括2018年推出「管制空运货物安检设施计划」，容许空运货物在机场以外，由经民航处接受及监管的设施进行安检，减轻机场安检设施压力，同时提升本港处理货运量的能力。

访问期间，廖志勇多次提及「change management」一词，称每次转变，都有可借鉴之处。被问到民航处于2016年启用新空管系统时，曾出现双重影像。他回应说，任何转变都有磨合期，重申空管系统更换一个月后，处理航班量已破纪录，「整个更换空管系统过程中，一个这么复杂的系统，是否有东西可做得好些？当然有，但空管系统运作上绝对安全，短时间已破纪录，用到今天都没有问题。」

数据显示，机场航空公司数目及航班服务航点，由1998年的60家及120个，分别倍增至现时逾130家及220个；航空货运量由1997/98年度的180万公吨，增至2025/26年度的507万公吨。他说，民航处会透过培训人才、善用科技、与国内及国际合作等，巩固本港国际航空枢纽地位，「只要把握机遇，尽量做到最好，我对本港航空业长远势头审慎乐观。」

对于年初持续至今的中东战事令油价高企，已有本地航空公司取消航班，业界前景如何？廖志勇直言，中东战事影响空域、经济及原油供应，航空公司因而调整运力、调高票价，是全球共同面对的挑战，民航处会配合业界需要，尽快审批航班调配申请；而航空公司一旦改动航班，须作出合符消费者权益的安排，包括尽快通知乘客、让乘客选择乘坐不同航班、有需要时可以退票等。

记者：萧博禧

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
10小时前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
17小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
19小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
7小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
16小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
15小时前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
10小时前
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
影视圈
16小时前
李启言父亲离世丨长兄续发阿Mo最新进展继承父遗志 李盛林牧师妻哀叹：太突然了
李启言父亲离世丨长兄续发阿Mo最新进展继承父遗志 李盛林牧师妻哀叹：太突然了
影视圈
20小时前
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
影视圈
9小时前