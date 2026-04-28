民航处80周年︱中东局势「危中有机」 民航处长：香港背靠祖国联通世界 旅客有信心来发展︱专访

今年是民航处成立80周年，民航处处长廖志勇接受《星岛》专访时表示，部门将继续精益求精，为本港提供安全、有效率及可持续发展的航空交通运输系统，并且担当亚太区乃至全球航空监管机构其中一位领导者的角色。​他又形容，中东局势「危中有机」，「可肯定的是，战争带来不稳定性，没有战争的地方，人们觉得更加稳定。香港背靠祖国、联通世界，有稳定的经济、环境，这是一个基础，无论航空公司、旅客，都有信心来这里发展。」

难忘机场一夜由启德迁至赤𫚭角

九十年代初加入民航处的廖志勇表示，最难忘是见证机场由启德搬往赤𫚭角，部门持续完善基建配套，体现对航空业界的承担，「譬如停机坪的停车场，尽量做到最多，因为当时已饱和，看到我们的狮子山精神，和香港人的Can Do Spirit（积极进取）——如何在有限空间下，将效率提到最高。」

新机场成功于1998年7月5日傍晚至7月6日清晨完成「一夜大搬迁」的壮举；民航处角色由机场营运者，转为监管者，坚守「安全至上」宗旨。廖志勇表示，就算外地发生的航空事故，民航处都会审视香港会否发生，「确定没有问题，就可以放心。」

强调应变管理：每次转变都有借鉴之处

要数民航处近年成就，除了耳熟能详的机场三跑道系统建设，廖志勇特别提到，即使本港曾面对疫情挑战，不但成功实施出口空运货物百分百保安检查安排，航空货运量更重返「世一」。这有赖部门及业界进行大量的筹备工作，包括2018年推出「管制空运货物安检设施计划」，容许空运货物在机场以外，由经民航处接受及监管的设施进行安检，减轻机场安检设施压力，同时提升本港处理货运量的能力。

访问期间，廖志勇多次提及「change management」一词，称每次转变，都有可借鉴之处。被问到民航处于2016年启用新空管系统时，曾出现双重影像。他回应说，任何转变都有磨合期，重申空管系统更换一个月后，处理航班量已破纪录，「整个更换空管系统过程中，一个这么复杂的系统，是否有东西可做得好些？当然有，但空管系统运作上绝对安全，短时间已破纪录，用到今天都没有问题。」

数据显示，机场航空公司数目及航班服务航点，由1998年的60家及120个，分别倍增至现时逾130家及220个；航空货运量由1997/98年度的180万公吨，增至2025/26年度的507万公吨。他说，民航处会透过培训人才、善用科技、与国内及国际合作等，巩固本港国际航空枢纽地位，「只要把握机遇，尽量做到最好，我对本港航空业长远势头审慎乐观。」

对于年初持续至今的中东战事令油价高企，已有本地航空公司取消航班，业界前景如何？廖志勇直言，中东战事影响空域、经济及原油供应，航空公司因而调整运力、调高票价，是全球共同面对的挑战，民航处会配合业界需要，尽快审批航班调配申请；而航空公司一旦改动航班，须作出合符消费者权益的安排，包括尽快通知乘客、让乘客选择乘坐不同航班、有需要时可以退票等。

记者：萧博禧