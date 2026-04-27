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中大医院拟提前还清逾40亿政府贷款 校方借款或担保 争取明年3月完成

社会
更新时间：20:54 2026-04-27 HKT
发布时间：20:54 2026-04-27 HKT

中大医院曾向政府借贷40年，并两度延迟还款，原定于2028年开始还款。据政府提交予立法会的文件，中大院方于今年4月22日正式以书面形式通知政府，提出提前向政府悉数还清贷款的建议，中文大学拟向中大医院提供借款，及/或中大校方为中大医院向银行借贷作担保，以整合所需财务安排，争取于2027年3月19日还清40亿3,300万元政府贷款本金。

文件提到，中大医院顺延还款的服务责任方面，仍须继续履行因顺延还款而须提供公共医疗服务的责任。就此，院方向政府表示，会继续按照补充服务契约，于2037年或之前履行该契约所要求的住院病床日数，以抵销在延长还款期内预计原来应付的利息。

政府表示，原则上同意中大医院提前于2027年3月19日偿还政府贷款。至于还款具体安排，包括中大医院向中大及/或银行借款的最终款额，则有待中大院方联同校方最终敲定，以供政府进一步考虑。

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