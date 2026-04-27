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涉网上煽惑他人立法会选举投白票或不投票 两保安员遭起诉周三提堂

社会
更新时间：18:14 2026-04-27 HKT
发布时间：18:14 2026-04-27 HKT

廉政公署今日(4月27日)落案起诉两名男保安员，其中一人涉嫌在2025年立法会换届选举(立法会选举)期间，在一个传媒机构的社交媒体专页的贴文留言，煽惑他人投白票；另一人则于其社交媒体个人专页转载贴文，煽惑他人不投票。二人获准保释，星期三(4月29日)分两宗案件在西九龙裁判法院答辩。

2025年立法会选举提名期于去年10月24日展开，根据《选举(舞弊及非法行为)条例》(《选举条例》)，由当日起直至投票日(即同年12月7日)为该选举的「选举期间」。

首案被告林国伟，38岁，保安员，被控一项在选举期间内藉公开活动作出煽惑另一人投无效票的非法行为罪名，控罪指林国伟涉嫌在2025年立法会选举的选举期间，在一个传媒机构的社交媒体专页的贴文留言，煽惑他人在该选举中投无效票。

廉署调查显示，该贴文是一则新闻报道，内容有关保安局局长提醒市民，煽惑他人在选举中不投票或投无效票属违法行为。林国伟涉嫌使用其个人社交媒体帐户回复该贴文，留言煽惑他人在该选举中投白票。

另一案被告为黄华光，63岁，保安员，被控一项在选举期间内藉公开活动作出煽惑另一人不投票的非法行为罪名。控罪指黄华光涉嫌在2025年立法会选举的选举期间，在其社交媒体专页上转载一则煽惑他人在该选举中不投票的贴文。

廉署调查显示，黄华光转载的贴文由姜嘉伟发布。廉署早前已获裁判官签发手令，通缉已离港的姜嘉伟。姜嘉伟面对两项在选举期间内藉公开活动作出煽惑另一人不投票的非法行为罪名。

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