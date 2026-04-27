高级警司周毅刚涉非礼女下属案 辩方陈词指事主证供与其他证人有重大分歧 7.16裁决

高级警司周毅刚被指在警总三度非礼女下属，包括摸女方臀部、在聚会上捉女方的手放于自己裤裆等。周否认3项非礼罪，案件今于西九龙裁判法院作结案陈词。辩方指事主证供与其他证人有多处重大分歧，而其他人察觉到事主情绪低落可能是由于地下情，而非遭被告非礼。裁判官何慧娴押后裁决至7月16日，期间周续以原有条件保释。

控方指事主证供有旁枝末节冲突属人之常情

现年51岁男被告周毅刚，没在控罪书上申报职业，他被控3项猥亵侵犯罪，今续由资深大律师许绍鼎代表。修订及新增控罪指，被告于2024年6月19日，在湾仔军器厂街一号警察总部41楼猥亵侵犯女子X；以及同年11月1日在警察总部41楼会议室及41楼总务室猥亵侵犯X。

控辩双方均已呈交书面陈词。控方强调事主X的证供可信，不同控罪均有新近投诉支持。控方证人亦有观察到X陷入困扰（Evidence of distress），控方认同证人在旁枝末节上有冲突之处，但属人之常情，毕竟时隔一段时间，这不影响核心议题。控方又表示被告声称与X发展地下情的说法不合理，被告的证供不可信。

辩方称被告不可能在大庭广众下强要X摸其阳具

辩方指控方一直说服法庭忘却X在重要细节上的不吻合之处，辩方形容该些细节是「好粗、好长的旁枝末节」。辩方举例X声称在聚会上遭被告非礼，她向旁边的高级督察邝卫廉移动至「臂贴臂」，图引起邝的注意。惟邝的证供指无留意到任何异样，其他证人的供词亦指出被告与 X之间有一至两个拳头的距离，甚至容许高级督察蔡奕虹通过。辩方指明显X的证供有种种不合理之处，亦不吻合受过专业训练的警员的证供，影响X证供的可靠性。

辩方表示本案有其独特背景，被告交往多年的女友亦是警员，警察的训练令被告在出轨时需加倍小心，刻意隐瞒避免东窗事发。本案并非一般人与女性发展地下情的情况，故不能以普通人作标准。辩方续指，被告不可能在大庭广众、有总警司在场下捉X的手触摸自己的阳具。若被告与X发展地下情的说法有可能属实，控方便不能在毫无合理疑点下证明被告曾干犯控罪。

案件编号：ESCC3151/2024

法庭记者：雷璟怡

