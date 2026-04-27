加电费︱中电5月起上调燃料费1.5% 净电费增至每度141.6仙

中电今日（27日）宣布，5月份燃料调整费将上调至每度电40.4仙，按月增加0.6仙，为连续两个月上调。连同基本电费，5月净电费将增至141.6仙，升幅为0.42%。是次加价主要受天然气价格变动影响。

中电公布，2026年5月1日起，燃料调整费为每度电40.4港仙。于最近一次电价检讨中，年度燃料调整费定为每度收费39.4港仙，而2026年4月的调整为每度+1.0港仙，所以燃料调整费为每度收费40.4港仙。

中电指出，燃料调整费会按照使用燃料（燃油、天然气和煤）的实际价格和原来预测价格的差别每月自动调整，以适时反映燃料价格的变动。下月加幅来自天然气价格变动，每度电燃料费调整较原预测的33.1仙升1.3仙；以煤为燃料的每度电燃料费调整则较原预测的4.3仙跌0.3仙；燃油则维持每度电0.6仙。

另外，连同基本电费，5月净电费为每度电141.6仙，较4月141仙升0.42%。