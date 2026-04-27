外劳保安「进驻」丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现

政府为解决严重的人手短缺，透过优化「补充劳工优化计划」及推出行业输入劳工计划，容许物业管理业等引入外地劳工。九龙湾丽晶花园近日引入约30名外劳保安，并于今日（27日）起陆续上岗。法团指，外劳均熟识广东话并已完成本地课程，期望能解决过往人手流失问题。面对网民质疑，法团认为不妨放下偏见，「先公平观察他们的表现再作定夺」。

外劳保安上任 多负责外围岗位

丽晶花园业主立案法团于周日（26日）在社交平台发文，称当日管理处已对新聘的外劳保安进行第二次培训。该批保安已于今日（27日）开始在屋苑提供服务，主要负责外围保安工作，仅少部分人会担任座头的替更岗位。

法团指，该批外劳保安主要来自江门、新会、阳江等珠三角地区，全部能熟练使用广东话沟通，并已完成香港的保安员QAS课程，并持有保安员证书。为保障住户，法团已要求管理处，座头岗位应优先由熟悉大厦及居民情况的本地保安担任。

3年流失逾200人

管理处方面解释，聘请外劳的主因是本地保安员多倾向从事兼职（Part time）。自2023年管理处接手保安工作以来，外围保安岗位在近3年间已更换超过200人，导致人手极不稳定。

法团续指，多年来一直要求物业管理公司处理驻员岗位人手流转过快及质素参差的问题，但未见改善。「香港身份证的员工也不一定会讲广东话，反而近日清洁外判引入外劳的确见到工作态度及水准的改善，加上外劳必须完成任期，所以工作态度认真亦会接受意见改进」。法团强调，「不妨放下偏见，先公平观察他们的表现再作定夺」。

法团：聘外劳与管理费升幅无直接关系

法团表示，据观察外劳保安比较年轻，「广东话对答如流，反应亦相当好」，将会持续观察外劳保安工作情况，不时与管理处检视工作情况。法团又指，外劳总体支出与请持香港身份证人士相约，与管理费升幅无直接关系，屋苑主要支出在于维修保养。