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宏福苑听证会｜屋宇署承认大火前 不曾亦没有机制检查棚网证书真确性︱持续更新

社会
更新时间：11:29 2026-04-27 HKT
发布时间：11:29 2026-04-27 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（27日）举行第20场听证会，亦是第三轮听证会的第6场会议。听证会传召4位证人，包括时任大埔民政专员陈巧敏和大埔民政处联络主任（5A）柯炜妍都会作供。另外，屋宇署助理署长/强制验楼张玉清，以及屋宇署前高级屋宇测量师（屋宇管制）谢锦明都会出席作供；谢锦明曾于2023年4月25日至2025年7月6日借调至房屋局独立审查组（ICU）。

4月27日听证会重点：

  • 屋宇署代表同意，发泡胶封窗应由其执法，但由于宏褔苑是政府兴建的出售居屋，与私人住宅不同，它们不受屋宇署的《建筑物条例》监管，屋宇署并无参与其中。
  • 屋宇署承认大火前，不曾亦没有机制检查棚网证书真确性。

宏福苑听证会｜屋宇署承认发泡胶封窗应由其执法

【11:30】杜淦堃展示劳工处《竹棚架安全守则》，表明守则对棚网防火性能有要求，张玉清同意。对于棚网，杜淦堃问及宏福苑大火前会否到现场核实棚网防火性能，张玉清承认，就宏福苑的情况，署方并未曾到现场抽取样本进行燃烧测试，主要依赖承建商提供的证书。

被问到如何核实证书真确性和认受性，张玉清解释，大火前审查证书时，会查看发出证书的实验室是否为认可机构，例如「香港实验室认可计划」（HOKLAS）下获认可的实验室，或与香港有互认协议的内地机构。

杜淦堃指在大火后发现多宗涉及棚网的虚假文书情况，暴露仅依赖书面证书的风险。张玉清表示，在去年12月19日起引入新程序，包括屋宇署人员会在现场不同楼层随机抽取棚网样本，然后送至土拓署辖下的测试所或政府认可实验室进行测试。

被问到为何不能现场检验，张玉清解释，因为须确保测试准确性，例如垂直与水平燃烧也有不同，须在特定环境下进行，故实验室严格准则，才能测试是否符合阻燃标准。

今次大火是八幢同时进行维修的大厦「一齐烧」，杜淦堃问从屋宇署角度，「应唔应该咁多幢大厦一齐大维修？」，张玉清解释，在强制验楼计划下，宏福苑因外墙有剥落风险而计分风险较高，若屋苑中有楼宇被评为有风险，实际上会倾向将整个屋苑纳入工程，因为苑宏福苑八幢是同期兴建，建筑物料也相同，故一栋有风险，意味其他楼宇也会高风险。

就火灾之后，张玉清指今年3月，屋宇署已发新指引，建议专业人士和承建商在工程前进行风险评估，并可考虑分阶段进行工程。指目前已有一些屋苑采取分阶段处理做法。

屋宇署助理署长张玉清。
屋宇署助理署长张玉清。

【10:58】就防火方面的责任分工，张玉清同意楼宇被动消防装置例如楼梯间隔等，是屋宇署管理范畴，相反消防处主责主动消防装置。她续举例，如果走火楼梯有违规工程会由屋宇署执法，但如果楼梯是有泥头垃圾堆积，则由消防处负责。她强调，双方有既定机制沟通，甚至会有联合行动。在发泡胶封窗问题上，她同意两个部门都各有相应法例处理，有重叠情况，但由于屋宇署本身对发泡胶有监管，且发泡胶封窗作为保护措施是工序一环，故会由屋宇署执法。

不过，由于宏褔苑是政府兴建的出售居屋，与私人住宅不同，它们不受屋宇署的《建筑物条例》监管。因此，是次的宏福苑大维修，包括上述对RI鸿毅及RC宏业的监管工作，均按法例交由房屋局下的独立审查组（ICU）处理，屋宇署并无参与其中。

杜淦堃称，ICU的监管权力是由屋宇署赋权，且ICU只有监管权，没有执法权。她同意，并指如ICU发现问题，会由ICU调查后交由屋宇署进行纪律处分或检控；同时，为了确保ICU的监管标准及做法与屋宇署一致，屋宇署会恒常借调3位人员，包括高级结构工程师予ICU协助工作。她同意，屋宇署同时亦担当核实icu 工作的角色。

宏福苑听证会｜注册检验人员有责任亲身到场监督

【10:45】张玉清供称，屋宇署会抽查RI提交的的检验报告，并实地检查确保RI的工作准确，且每年完成的实地巡查不少于315宗。

就住今次宏褔苑事件，RI为鸿毅注册检验人员吴跃，而RC为宏业。杜淦堃称吴跃曾处理过80宗强制验楼，当中30宗任RI，张玉清同意，屋宇署事后已对吴跃经手的工程进行调查；而宏业其余28个工地亦已发出临时停工令，署方正持续调查。

【10:30】政府2012年推行强制验楼计划，代表独立委员会的资深大律师杜淦堃问及注册承建商 （RC）和注册检验人员（RI）的分工与责任。屋宇署助理署长/强制验楼张玉清解释，在强制验楼制度下，RI是为配合强制验楼计划而设，人员须为专业人士，例如建筑师、工程师或测量师等。根据法例，只有RI可以进行强制验楼的检验及监督其后修葺工程。

在检验阶段，注册检验人员(RI)须亲身视察楼宇状况，根据作业守则评估是否需要维修；而在维修阶段，RI须监督整个工程，确保工程安全、物料符合标准、工序恰当。而RI须负上最终责任，其责任亦不会因组建监督团队而转移。

杜淦堃问及RI能否指派他人代劳，张玉清表示，RI可组建团队协助监督，但须遵循作业守则的要求，例如视乎程度每一周或每两周亲身巡查，而在某些关键环节，RI必须亲身到场监督，例如工程开凿后首次修葺石屎时、以及进行拉脱测试「pull off test」时等。

就注册检验人员（RI）与注册承建商（RC）在安全与质量上的共同及分别责任，张玉清举例，在物料方面，RC负责提供物料，RI负责确认物料符合标准。工程安排则主要由RC负责，但RI有监督责任，亦需审视工序是否妥当。就防火安全方面责任，张玉清指涉及工序和地盘管理等多个范畴，当中地盘管理主要由RC负责，但RI亦有监督角色。

小型工程承建商按风险分三级，独立委员会主席陆启康问及署方是否在宏福苑大火后更改分级制度，张玉清确认，指现时很多小型工程是二级，将来修例会将他们「升格」为一级小型工程，要有第三方（Authorised Person）作监管，包括程序和保护措施，须获许可才可进行维修工程。

记者：陈俊豪、赵克平

摄影：卢江球

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