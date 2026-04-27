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天文台｜今晚起天气渐转不稳定 4.29雨势较大冷锋横过 周四最低20°C

社会
更新时间：16:35 2026-04-27 HKT
发布时间：06:29 2026-04-27 HKT

一股偏东气流正影响广东沿岸。同时，一道云带正覆盖该区。天文台在下午4时30分发出特别天气提示，指受高空扰动影响，本港今晚（27日）及明日（4月28日）天气渐转不稳定，骤雨逐渐增多，局部地区有狂风雷暴。周三（4月29日）部分地区雨势较大。预料一道冷锋会在周三稍后横过华南沿岸，本港气温会逐步下降至周四早上最低约20度。

本港地区今日天气预测，部分时间有阳光。日间市区最高气温约28度，新界再高一两度。稍后有几阵骤雨。吹和缓东至东南风。

展望未来一两日天气不稳定，骤雨逐渐增多及有雷暴。星期三稍后气温下降，星期四早上气温约20度左右，骤雨减少。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

一道低压槽会在今日于华中发展，并在未来一两日靠近华南沿岸地区，为该区带来骤雨及狂风雷暴。受东北季候风影响，本周中后期广东骤雨减少，气温稍为下降。预料另一道低压槽会在周末至下周初影响华南，该区天气渐转不稳定。

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