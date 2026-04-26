长洲抢包山︱12名决赛选手出炉 去年包山王包山后过关 郭嘉明指竞争明显增加

长洲太平清醮抢包山决赛将于5月24日佛诞举行，康文署今午（26日）于长洲北帝庙游乐场足球场举行「抢包山选拔赛」，选出12名参赛者参加决赛，角逐「包山王」、「包山后」及「代代平安奖」。选拔赛一共有87名健儿参加，其中24人突围而出，并抽签分为三轮进行复赛，争夺最后12个决赛名额。

24人入围复赛 争夺12个决赛名额

十届「包山王」、今年力争卫冕的郭嘉明先拔头筹，以46.03秒获得复赛第一；去年男子组亚军黄志杰亦以46.88秒成绩完成，分毫之差获得复赛第二；第三名为六届「包山后」黄嘉欣，她以53.66秒完成；去年「包山后」龚子珊亦有参赛，以第五名出线。

郭嘉明：稳定才是致胜之道

现年44岁的郭嘉明表示，今日状态保持在八至九成顺利入围，虽然早前曾担心天雨影响，但比赛最终顺利举行，心情亦相当轻松。他坦言，今年入围决赛的对手中不乏高大健壮者，竞争明显增加，故会注重在「稳定落地，计到分先」，胜负则交由天意，「睇吓好唔好彩，条线会唔会遇到佢哋」，又笑言自己最大优势是经验，过往多次尝试返回地面时，明白到速度并非唯一关键，稳定才是致胜之道。

「每年能参赛代表仍保持体能和健康」

谈及多年参赛的心态，他称并不执著于名次，「每年能够参与比赛，代表自己仍保持到体能和健康，呢个已经系最重要」。他透露，自己习惯穿着「白饭鱼」鞋应战，因为脚掌较阔，专业攀石鞋未必合适，因此舒适度才是首要考虑，亦会用胶带缠着鞋子，避免比赛期间鞋踭掉落。至于未来一个月的备战安排，他表示，会着重维持心态与体能，不作特别加强训练，保持稳定即可。

黄嘉欣携两岁儿子观赛：令自己更有动力

六届「包山后」黄嘉欣表示，今次分组中有不少速度快、实力强的运动员，压力倍增，但仍以「平常心」应战，享受比赛为主。虽然今次自己的徒弟未能晋级决赛，略感可惜，但每一次比赛和练习都是「储经验」，能帮助他成长。她亦称，今年报名人数众多，自己甚至要后补才成功入选，可见比赛愈来愈受欢迎，加上无论男女组别的选手质素均不断提升，有攀石、攀树运动员参加，竞争大增。

问及今年目标，她称每年均希望顺利完成比赛，亦期望有更多人参与，加上「抢包山」特色节日活动是具有意义，故健康、平安比成绩更重要，「寓意我每年都有健康嘅身体参加比赛」。而她2岁的儿子今日也有到场支持，她笑言，去年仍坐在婴儿车的儿子，今年已经能在场边观赛、奔跑，儿子的出现令自己更有动力。

龚子珊料与黄嘉欣正面交锋：佩服生咗小朋友都咁劲

以55.25秒完成复赛、去年「包山后」龚子珊表示，今日成绩预期之内，亦感到满意，「今次复赛时间系1分10秒之内，往年成绩都系呢个水平」。而今次决赛，她估计将与黄嘉欣正面交锋，料比赛会紧张刺激，「每一年入决赛都会遇到佢，今年算是第一次在侧边位置对垒，可以好好、一齐享受比赛」。

她笑言，虽然比赛策略上希望避开最强对手，但抽签结果仍令她与黄同场竞争，令比赛更具挑战性，亦感到压力，「Angel妈妈生咗小朋友都仲保持咁强劲，真系不得了。佢有嘅系经验，我有嘅体力，希望可以快过佢多少少。」谈及目标，她直言以「冠军」为首要方向，并会在剩余一个月时间加强训练，提升上身的体能，又透露目前正处于休息期，亦视之为重新调整及建立新目标的契机。

记者：何姵妤

摄影：汪旭峰